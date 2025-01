Impacto de las políticas migratorias en la región de Tamaulipas

REYNOSA, Tamps.- Mientras que en algunos estados de México la llegada masiva de migrantes ha generado caos, en las fronteras tamaulipecas ha bajado la cifra de extranjeros, por lo que celebraron el Día Internacional del Migrante comiendo arepas, pupusas, baleadas y tamales.

Los 200 migrantes en su mayoría hondureños, enarbolaron sus banderas, entonaron el himno nacional de su país y dieron a conocer el temor que enfrentan si es que el presidente electo Donald Trump, cumple la amenaza de cerrar las fronteras.

"Queremos que las autoridades de Estados Unidos se pongan la mano en el corazón, que nos traten con humanidad, con dignidad y que entiendan que queremos estar en su país para trabajar, para sacar adelante a nuestras familias y también para sacarlos adelante a ellos" aseguró Johanis Guevara, hondureño que desde hace siete meses se encuentra refugiado en el albergue Senda de Vida de Reynosa, Tamaulipas.

Juan José Rodríguez Alvarado, director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, informó que afortunadamente en las fronteras del estado ha bajado la afluencia de extranjeros.

Dijo que el cierre de fronteras y la desaparición de la aplicación CBP-ONE por la cual los migrantes obtienen citas para ser recibidos en Estados Unidos, son escenarios que no están vigentes y que no se están viendo, hasta que sucedan.

"Lo que si puedo decir es que la presencia de extranjeros y connacionales ha ido a la baja en Tamaulipas, ahorita no llegamos ni a los 2 mil, en Reynosa tenemos 200 migrantes en los albergues".

Explicó que en caso de que desaparezca la aplicación CBP-ONE, se cuenta con los esquemas tradicionales como cuando dejó de funcionar el Título 42 y comenzó a regir el 8, por lo que estarán atentos a cualquier cambio.

"El cierre de fronteras sabemos que son políticas antiinmigrantes que no abonan en nada y que solo exponen a mayores riesgos a los migrantes al tener que buscar esquemas de traslado y de internación a Estados Unidos con mayor complejidad".

El funcionario comentó que se acaba de formar una caravana de migrantes en Tapachula, Chiapas, pero que afortunadamente están dirigiéndose a otros estados del país por lo que las fronteras de Tamaulipas no cuentan con grandes flujos de personas como en años anteriores.

Incertidumbre a la deportación

Actualmente, tan sólo en el estado de Texas, radican un millón de hondureños, los cuales se encuentran en la incertidumbre de ser deportados al no contar aún con su estancia legal en Estados Unidos.

Juan Manuel Cáceres Flores, cónsul de Honduras para la región de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila informó que el principal motivo por el cual sus compatriotas dejen el país, es la inseguridad y la falta de oportunidades laborales.

"Actualmente no es tan grande el flujo de hondureños como en años anteriores, se ha detenido principalmente por el cambio de gobierno en Estados Unidos, no saben si realmente podrán pasar por lo que no se arriesgan".

El cónsul pidió implementar un programa de traslado de Centroamérica hacia las fronteras de Estados Unidos sobre todo para mujeres y niños a fin de no exponerlos a los peligros que enfrentan durante las caravanas.

"Así se evitan los peligros y las extorsiones de todo tipo, de los malitos (sic) y autoridades ya que al llegar a la frontera con México están expuestos a muchas cosas, luego al llegar a las fronteras de México se desesperan y optan por cruzar el río donde muchos han perdido la vida".