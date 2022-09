Temporada de lluvias ha cobrado 11 vidas en Sonora

A-AA+

La presente temporada de lluvias en Sonora, que inició el 15 de mayo, ha cobrado 11 vidas en diferentes municipios. También se han registrado daños en 24 municipios, algunos por inundaciones desde leves hasta las que se están presentado en los municipios de Empalme y Guaymas, informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Juan González Alvarado.

En la atención a las afectaciones ocasionadas por las lluvias de los últimos días en la región de Guaymas y Empalme, la prioridad del Gobierno de Sonora, en coordinación con todas las autoridades, será el salvaguardar la integridad física de las familias y, posteriormente, proceder con la reconstrucción de las áreas afectadas, sin escatimar o regatear ningún tipo de esfuerzo, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Tras encabezar una reunión de la Mesa Estatal de Seguridad en el puerto, el gobernador Durazo Montaño realizó un recorrido en las zonas más afectadas por las inundaciones en Guaymas y Empalme.

Reveló que en tres días se tuvo un registro de 450 milímetros de agua, el equivalente a medio metro de líquido pluvial, por lo que se dio una coordinación estrecha con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) con el fin de establecer puentes aéreos para acciones de rescate.

"No vamos a soltar el tema. Ahora sigue la atención a la gente, que fue lo primero. Pero ahora viene una atención a la problemática social que nos dejan las inundaciones. Ahorita voy a hacer un recorrido por las colonias más afectadas, pero les adelanto que no vamos a regatear respuesta para atender todas las consecuencias de las inundaciones en las familias", indicó.

El gobernador Durazo Montaño explicó que en la etapa de reconstrucción se contempla elevar el muro de contención de la presa Punta de Agua, así como la construcción estructural definitiva del bordo de Ortiz, esto ante la eventualidad de que sobrepase la capacidad de retención de aguas pluviales.

"Esto es una suma de esfuerzos y ayer el primer objetivo era evitar tragedias fatales, eso fue lo fundamental. Marina hizo poco más de 20 rescates, uno de ellos más espectacular en términos visuales, pero todos los demás igualmente importantes porque nos permitieron salvar vidas. Número dos, restablecer el flujo vehicular, que tenía colas de ocho o diez kilómetros. Anoche nos aplicamos y a las 11:00 de la noche y a la 1:00 de la mañana teníamos ya desahogado completamente limpio todos los tramos, absolutamente todos los tramos", señaló.

El titular del Ejecutivo estatal mencionó que con base información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se tiene registro de que en los últimos cinco días en el estado se presentó el 87% de la precipitación media que ocurre en el año, un fenómeno que ocurre cada 10 o 12 años, por lo que se debe de trabajar en el mejoramiento de la infraestructura hidráulica.

El mandatario estatal mencionó que en su reciente gira al estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo al pueblo de Sonora para coadyuvar en las tareas de reconstrucción y de auxilio a la población más necesitada, además de que se destinarán todos los recursos a las dependencias encargadas de atender a la ciudadanía más vulnerable.

"He firmado un decreto el día de hoy para dar solvencia presupuestal al impacto que tenga la atención de esta emergencia. Obviamente el presupuesto, entre la crisis, entre la quiebra financiera del gobierno del estado, en el presupuesto, no hay en este momento una partida para la atención de la emergencia".

"Estoy asumiendo la responsabilidad mediante un decreto para dotar de recursos las dependencias cuya participación sea imprescindible exclusivamente en la atención de la emergencia", comentó.

Juan González Alvarado, dio a conocer que en Empalme resultaron afectadas aproximadamente 6 mil 500 personas de las colonias Pitic, Pesqueira, Ampliación, Rony Camacho, Bella Vista, con daños a mil 500 casas, y se rescataron 64 personas. De igual forma se activaron ocho refugios con 446 personas en resguardo y se tomó nota de un tren descarrilado, sin daños humanos.



En Guaymas se registraron 10 apoyos a la ciudadanía, 19 inundaciones, dos personas atrapadas y dos más evacuadas, resultando afectadas las colonias San José, Santa Clara y Arroyo San José.

Heriberto Aguilar Castillo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, reveló que se está trabajando en la rehabilitación de la infraestructura carretera, principalmente en el colapso del puente Noche Buena del libramiento del kilómetro 21, en el puente San Ramón, de norte a sur (adelante de El Valiente), punto crítico en el puente Douglas, y en el kilómetro 108 que resultó dañado por dos socavones.

El personal de la 4/a. Zona Militar, continúa en la aplicación del Plan DN-III-E en coordinación con las autoridades de los niveles de gobierno, para apoyar a la población civil que resultó afectada por las lluvias e inundaciones.

Primero, activó el plan en las labores de contención del bordo 2 de Empalme para que no resultaran más familias damnificadas, luego en el rescate y evacuación de personas.

Ahora, participa mediante la organización y distribución de despensas y materiales de limpieza, en el almacén del DIF del municipio de Empalme.