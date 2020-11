Tenemos la conciencia tranquila sobre atención a inundaciones y pandemia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, ante una supuesta campaña de medios que señalan que el gobierno federal no está apoyando a los miles de damnificados por las inundaciones en Tabasco, él tiene su conciencia tranquila.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que su conciencia es el tribunal que lo juzga y que sino tuviera tranquila su conciencia no podría gobernar México.

"Me llama mucho la atención, porque hay toda una campaña en los medios, los que no nos quieren. Me estaban diciendo, no sé si es cierto, que hasta estos periodistas que no nos ven con buenos ojos, ya están por irse a Tabasco para hacer reportajes para que la gente nos cuestione o nos critiquen o nos exija o manifieste que no estamos haciendo nada.

"Están muy desesperados nuestros adversarios, pero tenemos nuestra conciencia tranquila. Yo tengo un tribunal, que es el que me juzga y ese tribunal es mi conciencia. Si no tuviese mi conciencia tranquila, pues no podría yo gobernar al país, no podría yo ni siquiera descansar, no podría yo dormir, entonces tengo mi conciencia tranquila".

En Palacio Nacional, el presidente aseguró a sus paisanos que no están solos y que el gobierno federal los apoyará "como siempre" ante estas inundaciones que afectan la mayoría de los municipios del estado.

"Aprovechar para decirle a los paisanos que no están solos, que estamos haciendo todo para apoyarlos como siempre", dijo.

AMLO reconoce al gabinete de salud

López Obrador aseguró que su gobierno ha tomado buenas decisiones para hacer frente a la pandemia por Covid-19 y esto se debe a que cuenta con un gabinete formado por buenos servidores públicos que no se guían por el dinero, sino por la convicción social.

"Seguiremos recuperándonos porque se tomaron decisiones correctas, lo mismo en el caso de la pandemia, si no nos ayuda la gente a quedarse en casa y se extiende el contagio, se saturan hospitales, cómo estaba el sistema, por los suelos, tuvimos que reconvertir, pero es en la desgracia que tenemos la satisfacción de que nadie se ha quedado sin atención. Ayuda mucho tener buenos servidores públicos, el equipo no es de una mujer o de un hombre, es de todos", dijo.

En su conferencia matutina, el mandatario resaltó el trabajo del gabinete de Salud, en particular del titular, Jorge Alcocer Varela, del subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez y del director del IMSS, Zoe Robledo Aburto.

"El director del IMSS es de los mejores servidores públicos, me apoya mucho, es gente responsable, honesta, eso es lo que puedo decir. El sector salud está bien integrado, el secretario de Salud es una eminencia, maestro, investigador emérito, pero con dimensión social, humano, honesto, no le interesa el dinero no ve que negocios hace con las farmacéuticas, López-Gatell es científico de primera con convicciones sociales", destacó.

Desde el Salón de Tesorería, el presidente lamentó la situación que México vive por la pandemia por Covid-19, sin embargo, afirmó que los momentos difíciles contribuyen a demostrar la capacidad del gobierno para resolver problemas.

"Nos duele lo que ha ocurrido, nos tocó una situación difícil pero así es como se demuestra si se tiene la altura, en los momentos sin sobresaltos, sin crisis, pues no hay mucho problema, es en los difíciles. Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho caso a los que dijeron que había que rescatar empresas y bancos, estaríamos endeudados como país, sin recaudación, de dónde íbamos a sacar para firmar acuerdos y tener aseguradas las vacunas. Dijimos, vamos a caer y vamos a levantarnos y está sucediendo, dejamos de perder empleos, no hay devaluación de nuestra moneda", señaló.

Por último, el mandatario subrayó la importancia de la sociedad para poder llevar a cabo la Cuarta Transformación. "Me imagino a los adversarios preguntando porqué tenemos la aceptación del pueblo, pero es que el pueblo es sabio, no es tonto, tonto es quien piensa que el pueblo es tonto, el pueblo no es malagradecido es mucha pieza y la gente es la que puede llevar a cabo la transformación, es con la gente, el pueblo es el motor de cambio".