"Tenemos la obligación de proteger el patrimonio", dice Sheinbaum

Aunque considera que es legítima y reivindicable la demanda de las mujeres para erradicar la violencia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se implementará un operativo para la marcha del próximo 8 de marzo, para cuidar a las personas que no son partícipes de la movilización para conmemorar el Día de la Mujer y para resguardar el patrimonio cultural de la humanidad.

"Es un Gobierno que atiende a las mujeres y que siempre dice 'no están solas' y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para erradicar la violencia hacia las mujeres; sin embargo, también como Gobierno debemos proteger a las personas que pasan cerca de una manifestación que no es pacífica y también tenemos la obligación de proteger el patrimonio cultural de la humanidad, el centro de la Ciudad de México es patrimonio cultural de la humanidad", declaró.

Detalló que las vallas se colocan alrededor de Palacio Nacional tras el antecedente de movilizaciones de años pasados, cuando grupos no se han manifestado pacíficamente sino de manera agresiva, utilizando armas y objetos peligrosos.

"Entonces consideramos que es una forma de protección y de defensa también de nuestras mujeres porque tampoco podemos poner en riesgo nuestras mujeres policías siempre", indicó.

"Sabemos que la gente está de acuerdo con estas acciones. Y repito, estamos con las mujeres, somos un Gobierno y una ciudad para mujeres y queremos que cada vez sean más libres las mujeres en esta ciudad y tengan todos los derechos, pero también nos corresponde proteger la vida de las personas frente a manifestaciones que no son pacíficas, sino más bien, que utilizan armas para golpear a otras personas", recalcó.