Tenemos que aplicarnos, hay regiones perdidas ante inseguridad: Segob

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- Al hablar en el Congreso de Coahuila, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reconoció que hay territorios en México que están perdidos ante la delincuencia organizada, por lo que hizo un llamado a avalar la reforma que amplía hasta 2028 la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública.

En sesión solemne del Congreso estatal, el titular de la Segob urgió a "aplicarnos" en algunos estados del país que viven en la zozobra por los altos niveles delictivos que registran.

"Hay territorios que tenemos perdidos hay estados que viven en la zozobra, y por eso tenemos que aplicarnos.

No es lo mismo, por ejemplo, un estado como Coahuila, que la presencia de los elementos de la Guardia Nacional es de apoyo a toda una estrategia de seguridad, anda entorno de los 2 mil 100, 2 mil 200 elementos, sobre todo ayudando al gobernador en el fortalecimiento de la prevención del delito en la parte norte del estado, en la zona limítrofes.

"Pero Chihuahua, por ejemplo, tiene prácticamente 7 mil elementos de la Guardia Nacional destacados, y ya no hablemos de Guanajuato, que anda rondando los 9 mil 200, y ahí vamos entre todos los municipios, estado, federación, intentando recomponer las cosas y que haya cada día más seguridad para todas y todos en cada uno de esos estados", explicó.

---Desmiente militarización

El funcionario federal desmintió que se esté militarizando al país, y subrayó que lo que se busca es que una institución de paz, leal, capacitada y profesional como el Ejército mexicano apoye las labores de seguridad pública para que México recupere la paz y la tranquilidad.

López Hernández acusó que en gran parte del territorio nacional no tenemos policías municipales en muchos municipios porque por conveniencia política o financiera o porque los criminales financiaron campañas electorales, "muchos presidentes municipales entregaron la plaza a quienes financiaron esas campañas y otros por temor pues decidieron hacerse a un lado".

"Hay que recurrir a quienes son los profesionales, a los que tienen una moción de orden y sobre todo son leales, y esos son los elementos de las fuerzas armadas, y la reforma va posibilitando en una especie de cronograma de cómo vamos a ir paulatinamente capacitando, reclutando a policías civiles municipales o estatales que vayan sustituyendo en su momento las tareas del Ejército", puntualizó.

El secretario de Gobernación remarcó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, comandante supremo de las fuerzas armadas, es un civil, y nunca ordenará al Ejército o a la Marina reprimir al pueblo.

"México es un país que se vino construyendo a lo largo de décadas, por las que pasamos de todo. Hoy ese Ejército pues es un Ejército de paz, un Ejército que está más ocupado en ayudar cuando hay desastres naturales, por ejemplo, y que colabora así en tareas que a lo mejor uno pensaría que tienen que ser nada más monopolio de los civiles.

"Y yo diría, miren es tan simple: ¿Apoco cuando nosotros nos sentimos enfermos de algo y vamos a ver a visitar o a consultar a un médico militar significa eso que ya se está militarizando la medicina?, pues no", enfatizó.