"Tengan cuidado", dice AMLO por iniciativa de autonomía a Cofepris

Al hablar sobre la extinción de fideicomisos y organismos autónomos en su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que se dio cuenta que legisladores de Morena presentaron una iniciativa para volver organismo autónomo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

"Fíjense hasta dónde llegan. ¿Por qué la Cofepris va ser autónoma? Porque ahí están los intereses de los laboratorios, de las farmacéuticas, de las cigarreras, de los que venden alcohol (...) y no quieren que dependa de la Secretaría de Salud, quieren que esté afuera", señaló López Obrador.

"Supe de una iniciativa que presentaron legisladores senadores de Morena. Y aquí aprovecho para decirles, tengan cuidado, son libres, pero el modus operandi, durante el neoliberalismo, fue la creación de estos órganos autónomos", agregó.

Indicó que con los organismos autónomos, "pulverizaron" la responsabilidad del Gobierno para que los intereses de grupos predominaran.

"Estoy aprovechando para mandar este aviso a los legisladores, porque no sé qué les dijeron; como hubo una reestructuración en la Secretaría de Salud y determinamos que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell se hiciera cargo, también de coordinar la Cofepris, me imagino que eso fue lo que los alteró", añadió.

Añadió que López-Gatell no es bien visto por los que se sienten afectados con el nuevo etiquetado en alimentos.

"Ya no puede haber ahí transas. Quiénes estaban antes ahí, se los dejo de tarea; manejando la Cofepris, entonces tengo que estar a las vivas porque sino se nos cuelan y todavía no terminamos de renovar el Gobierno", apuntó.