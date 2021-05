Teníamos planes para el 10 de mayo, ahora lo voy a enterrar, dice mamá de Brandon Giovanny

Brandon Giovanny Hernández Tapia, de 12 años, fue una de las 24 víctimas mortales que dejó el desplome de las vías de la Línea Dorada del Metro de la Ciudad de México.

En entrevista, Marisol, su mamá, declaró que ella y su hijo tenían planes para celebrar el 10 de mayo, Día de las Madres, pero ya no lo podrán hacer. "Ahora lo voy a enterrar".

"No espere ver a mi hijo en esa plancha muerto", dijo la mamá de Brandon Giovanny luego de tener que identificar el cuerpo de su hijo en la morgue.

Junto con la abuela de Giovanny, Marisol buscó toda la noche en hospitales a su pequeño hijo, pero no logró dar con su paradero.

Fue hasta la tarde de este martes 4 de mayo que el nombre de Brandon Giovanny apareció en la lista de personas fallecidas tras el colapso de las vías.

Durante la búsqueda del pequeño Brandon, Marisol y su madre pidieron a las autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum que busquen a los responsables y que se hagan cargo de la tragedia pues "esa falla ya estaba".

Giovanny viajaba junto con su papá en uno de los vagones que colapsaron la noche del 3 de mayo; hasta el momento se reporta que el padre del menor se encuentra gravemente herido en un hospital de la zona.