TEPJF decide este miércoles validez del triunfo de Villarreal

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinará este miércoles la validez de la elección a la gubernatura de Tamaulipas, en la que ganó el morenista Américo Villarreal.

El fin de semana se difundió el proyecto del magistrado José Luis Vargas en el que propone confirmar el triunfo del candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia.

En el proyecto se propone entregar la constancia de mayoría a Américo Villarreal, al rechazar la queja interpuesta por el PAN, que impugnó el resultado acusando financiamiento ilícito, entre otros factores que habrían influido en la elección.

Días antes, el gobernador electo acusó que hay una orden de aprehensión en su contra, así como contra siete colaboradores, para que no tome posesión el próximo 1 de octubre.

El morenista responsabilizó de estas acciones al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, sin embargo, el gobierno estatal negó que existan las órdenes de aprehensión.

Este martes, Américo Villarreal regresará a su escaño en el Senado, que le permitirá tener fuero hasta el día de su toma de protesta.

"Ante la embestida de un gobierno que no respeta las instituciones y que busca por todas las formas quebrantar el orden y arrebatar la voluntad de los tamaulipecos que votaron democráticamente por la esperanza y la honestidad el pasado 5 de junio, he decidido reincorporarme al Senado de la República hasta el 30 de septiembre y proteger así la gobernabilidad, la transformación y el cambio en Tamaulipas", escribió en su cuenta de Twitter.