TEPJF plantea importancia de reforma electoral para reducir litigiosidad

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., enero 20 (EL UNIVERSAL).- Gilberto Bátiz García, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), planteó la importancia de que la propuesta de reforma electoral que se presentará al Congreso de la Unión considere la integración de mecanismos de "justicia electoral" que reduzca la litigiosidad, que amaine la conflictividad y contribuya a procesos electorales más eficientes y menos costosos.

La justicia electoral se puede realizar de manera más eficiente atendiendo desacuerdos a tiempo, es decir, cuando haya canales institucionales de diálogo y mecanismos alternativos antes de que estos conflictos escalen, afirmó. Es conveniente, destacó, que la próxima reforma electoral incluya mecanismos alternativos de solución de controversias.

"Les puedo asegurar que disminuye, sí, la judicialización, se reduce también la carga procesal y se optimizan los recursos públicos que son destinados para los procesos electorales y de los que dispone la propia ciudadanía", enfatizó.

Bátiz García participó en el conversatorio Encuentro justicia cercana, organizado por la Escuela Judicial Electoral (EJE) del TEPJF, y ante la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Chiapas, encabezada por el rector, Oswaldo Chacón Rojas.

El funcionario electoral expuso que se requiere una justicia alternativa bien diseñada, que permita fortalecer la legitimidad democrática del Tribunal Electoral, e incidir en la sostenibilidad "de todo un sistema electoral".

Así, aseguró, desde el TEPJF se trabaja por esa ruta, a través de las defensorías públicas para la atención de grupos vulnerables y de las mujeres, de la justicia digital, de la EJE, así como de la nueva Secretaría Técnica de Gestión y Atención de las Controversias.

Porque esos son mecanismos que permiten acercar la justicia a la ciudadanía y responder a esa convicción. El propósito, agregó el magistrado presidente, es no limitarse a tener "la última palabra a la hora de emitir una resolución", sino que sean una ventana o una puerta para estar presentes desde las primeras señales de conflicto, desde las primeras escuchas.

En el encuentro, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera consideró los nuevos desafíos que involucra la digitalización para la vida electoral del país al coexistir con plataformas digitales o con la inteligencia artificial.

En esta realidad tecnológica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dispone de un sistema de juicio en línea y con "Alfonsina", una herramienta de inteligencia artificial que está a disposición ciudadana para responder a interrogantes sobre esos asuntos.

México, señaló, no debe quedar rezagado en avances tecnológicos, por tanto, es necesario lanzar el Plan de Justicia Digital que facilite al ciudadano el acceso a la justicia, al mismo tiempo que los tribunales respondan adecuadamente "al nuevo ecosistema" que plantea el uso de estas herramientas.

De ahí, que ante la presente reforma electoral es necesario considerar la incorporación del voto electrónico y transitar a la transformación de la justicia hacia esquemas digitales, enmarcó Fuentes Barrera.

La tecnología es el medio, la democracia es el fin, dijo. Y en este contexto el debate sobre el voto electrónico adquiere una nueva relevancia, y se espera que el legislador lo reflexione, puntualizó.

La magistrada de la Sala Superior Claudia Valle Aguilasocho comentó, asimismo, que el TEPJF inició el pasado fin de semana en Chiapas, una cruzada nacional por la justicia cercana, la cual implica que se deje atrás la visión limitada al análisis de expedientes y la emisión de sentencias, para acudir al territorio, dialogar con la ciudadanía, explicar sus derechos y garantizar el acceso a éstos, a través de herramientas que faciliten el acceso a la justicia.

Con ese objetivo, asentó, se fortalecen y acercan a la ciudadanía herramientas como la justicia digital, que permiten juicios en línea, mediante una plataforma electrónica accesible y abierta de manera permanente, así como las Defensorías Públicas, gratuitas y especializadas, integradas por abogados expertos que otorgan asesoría y representación a la población.