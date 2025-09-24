TEPJF pospone discusión de multas por acordeones por tercera vez

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pospuso por tercera semana consecutiva la discusión de las multas a los ganadores de la elección judicial por aparecer en los acordeones.

A pesar de que los asuntos estaban en la lista preliminar, al iniciar la sesión se bajaron.

De acuerdo con fuentes del órgano jurisdiccional, hay alrededor de 300 asuntos sobre impugnaciones contra estas multas, que deben revisarse.

Además, las magistraturas han interpuesto, hasta este miércoles, 915 excusas para no intervenir en la resolución de los casos por estar involucrados de alguna forma. Por tanto, hasta que no se valoren todas las excusas se podrán subir al pleno los casos.

La mayor parte corresponden a la magistrada Claudia Valle y el magistrado Gilberto Bátiz, quienes participaron en la elección judicial. También hay otras excusas promovidas por el magistrado Felipe de la Mata.

En el caso de la Corte, las multas van desde los 255 mil 17 pesos, en el caso de la ministra Ortiz Ahlf, hasta los 79 mil 424 pesos para su presidente, Hugo Aguilar.