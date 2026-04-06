Testimonio exhibe negligencia en clínica de sueros vitaminados en Sonora

HERMOSILLO, Son.

, abril 6 (EL UNIVERSAL).- En medio de la controversia por lay la afectación de otras tres tras la aplicación de

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en una clínica de la colonia Jesús García, un nuevo testimonio pone en evidencia posibles irregularidades y riesgos en este tipo de tratamientos.Se trata de, decidió compartir a través desuluego de haberse sometido a tres aplicaciones en el establecimiento señalado, presuntamente operado por Jesús Maximiniano Verduzco Soto.Gaxiola afirmó que, pese a no creer en la efectividad de estos tratamientos, accedió a recibirlos por insistencia de sus, en un contexto personal marcado porfísica y emocional."No hay que ser experto para saber que son innecesarios y, por lo visto, hasta peligrosos",Clínica entrey sin condiciones de higieneDe acuerdo con su relato, desde sudonde había muchasser atendidas, detectó diversas situaciones que le generaronEntre ellas, destacó la presencia de, lo que calificó comoy cuestionó la decisión de los padres de someterlos a este tipo de procedimientos en lugar de acudir conTambién describió condiciones que consideró poco higiénicas y fuera de protocolo, como la presencia deen el lugar y personal que consumía alimentos mientras manipulaba material médico."El ambiente pretendía ser muy natural y 'zen': muchas plantas, una fuente, murales de naturaleza y una gran pecera. Pero me estaban comiendo vivo una parvada de. Me dije a mí mismo vengo disque a mejorar mi salud y tal vez salga con".Las paredes estaban llenas dedel, pero noté que la mayoría eran dede "".Incluso, en una de las fotos aparecía, lo que me hizo pensar que cualquiera puede ir a esoscon solo pagar., gente... todo se trata de, refirió.mientras aplicaban sueros"En fin, llegó mi turno de entrar con ele inmediatamente me puse nervioso. Traía puesto como untransparente lleno de polvo blanco y con una jeringota de esas como para rellenar pavos, preparaba todos los sueros. Noté que también tenía productos en exhibición tipo Herbalife y Vitahealth. Como sabemos, esas empresas son pura industria del bienestar de dudosa efectividad".Otro momento que encendió alertas fue cuando el médico sugiriópreviamente recetados. "Hablar de quitarle la medicación a alguien así de sencillo", comentó Gaxiola, quien aseguró que su intuición le indicaba retirarse del lugar."En fin, me llevaron con una(si es que lo era). Mey todo bien con ella fue rápida y sin dolor. Pero sí noté que lasaperitivos, galletas, etc., mientras manipulaban las jeringas y a los pacientes".Relató que tras lasno percibió efectos significativos, más allá de una ligeraSin embargo, durante laexperimentó un episodio que calificó como alarmante."Creo que me formuló el suero tan 'cargado' que literalmente me quedé. El suero se acabó y tuve... y la, bien gracias. Me tuvo que despertar una mujer enseguida de mí que me dijo despierta, se te está llenando de sangre", narró."Elme lo aplicaron hace dos semanas. Leí que una de las víctimas se lo aplicó en febrero y murió hasta marzo., pero por si las dudas... jaja ()".Por cierto, justo por los días que se aplicaron el suero el padre, el hijo y la chica que fallecieron uno de losme había dicho "sigue yendo yo te lo pago" pero ya, compartió Gaxiola., pero", paciente temeEl testimonio cobra relevancia en el contexto de laspor parte de, luego de que se reportaranpresuntamente vinculados a estos tratamientos.Según versiones difundidas, algunos de losocurrieronde la aplicación de los sueros.Aunque Gaxiola asegura no haber presentado complicaciones hasta el momento, manifestóante la posibilidad deFinalmente, hizo un llamado a la población aantes de someterse a este tipo de procedimientos y a priorizar la"Obtengan susde una, hagan ejercicio y cuiden su salud mental. No desconfíen de su intuición, incluso cuando todos estén en contra", concluyó.Este caso se suma a la creciente discusión sobre laalternativos y la necesidad de reforzar lapara evitar riesgos a la salud pública.