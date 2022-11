The Washington Post pide a Biden no permanecer indiferente ante tema de INE en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- El periódico The Washington Post planteó en su editorial de este día que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no permanezca indiferente ante el tema del Instituto Nacional Electoral (INE) en México.

En el texto titulado "México debe frenar la última maniobra antidemocrática de su presidente", señala si la administración Biden, el Congreso de Estados Unidos y el público de ese país en general deberían permanecer indiferentes a estos acontecimientos.

El medio indica que Estados Unidos tiene muchos intereses en México, como comercio, energía, migración y narcotráfico, pero "ninguno es más importante que asegurar que florezca la democracia", enfatiza.

Por ello plantea que la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte, a realizarse en diciembre próximo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, "brinda al presidente Biden la oportunidad de transmitir ese mensaje en persona y de manera inequívoca".

---Propuestas de AMLO amenazan la democracia

En el texto, The Washington Post sostiene que las propuestas del presidente en torno al INE amenazan la independencia del sistema y, con ella, la transición del autoritarismo a la democracia multipartidista, ganada con tanto esfuerzo por México.

Añade que la institución crucial que AMLO busca transformar, fue la que firmó su victoria de 2018; sin embargo, ahora retrata al panel como parcial, elitista y derrochador del dinero de los contribuyentes.

El presidente quiere un nuevo sistema en el que los votantes elijan un panel de siete miembros entre 60 candidatos, de los cuales el presidente, el Congreso y la Corte Suprema elegirían unos 20 cada uno; servirían durante seis años, la duración de un mandato presidencial en México.

La susceptibilidad a la politización de tal panel es obvia, indica el medio estadounidense y refiere que en contraste, el INE actual consta de 11 miembros, seleccionados por su experiencia por un comité de nominaciones, luego confirmado por dos tercios de los votos del Congreso; sirven durante nueve años cada uno.

---Mayoría aprueba trabajo del INE

Agrega que las encuestas de opinión pública muestran que la mayoría sustancial de los mexicanos aprueba el trabajo del INE, y menciona que incluso una misión investigadora reciente de la Unión Europea concluyó que el sistema actual de México funciona y goza de la confianza del público, y que el plan de López Obrador "lleva un riesgo inherente de socavar esa confianza".

De acuerdo con el Post un número cada vez mayor de mexicanos sospecha con razón que López Obrador está tratando de perpetuar el dominio de su partido incluso después de que finalice su mandato en 2024, imitando el sistema autoritario que prevaleció bajo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el siglo XX.

En este contexto, menciona que el 13 de noviembre, decenas de miles de personas marcharon por la Ciudad de México y otras ciudades del país para protestar contra el plan del presidente. López Obrador los calificó de defensores de los privilegios raciales y de clase.

Luego movilizó a sus seguidores, muchos de ellos en autobuses desde regiones periféricas, para una contramanifestación en la Ciudad de México el domingo, en una demostración de fuerza, mientras el Congreso del país considera el tema.

El periódico menciona que aunque el presidente probablemente carece de la mayoría de dos tercios necesaria para enmendar la Constitución, ha dicho que intentará lograr sus objetivos a través de la legislación, que requiere sólo una mayoría simple.