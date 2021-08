Tianguis pirotécnico luce desértico durante apertura

Sin clientes y con pasillos desiertos, así inició la venta de juguetes de artificio en el mercado pirotécnico de San Pablito, en lo que era su temporada alta por la proximidad de las fiestas patrias de septiembre.

La pandemia por Covid-19 generó que cayeran 60% las ventas de productos pirotécnicos, pues además de que las fiestas y eventos masivos se suspendieron, la Iglesia católica también canceló festividades religiosas y, con ello, disminuyeron los pedidos de castillos pirotécnicos, afirmó el alcalde Marco Antonio Cruz, quien estuvo acompañado por Leonor Linares Carranza, presidenta de la mesa directiva del mercado de San Pablito.

De los 300 puestos pirotécnicos, 204 tienen permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la venta de juguetería de luces y cohetería de baja carga pírica, dijo Cruz Cruz.

Ratoncitos, bazucas de fiesta, charritos y hasta "pejes" que emiten chispas y luces de colores, abejorros y trabucos son parte de los más de 150 productos creados por artesanos de Tultepec que ofertan en San Pablito.

El tianguis de la pirotecnia opera todos los días de la semana de 10 de la mañana a las siete de la tarde, indicaron vendedores y artesanos de la pólvora.

Luego de la explosión en cadena de 300 puestos de pirotecnia, ocurrida el 20 de diciembre de 2016, que cimbró el norte del Valle de México y dejó un saldo de 41 personas muertas y 71 lesionados por quemaduras y golpes, hoy 204 locales tienen permisos de la Sedena, dependencia que aún no reactiva permisos a 96 artesanos cuyos comercios no cumplen con la distancia en metros de un predio aledaño, indicó Cruz Cruz.

No obstante, en el inicio de la temporada alta de ventas sólo estaban abiertos la mitad de los locales, pues la pandemia por Covid-19 "también afectó con contagios y con la quiebra económica de algunas familias", que no pudieron reactivar sus negocios, comentaron pirotécnicos durante un recorrido realizado por San Pablito.

Autoridades de Protección Civil federal y del Estado de México, junto con personal del ayuntamiento, realizaron una reunión de seguridad. A las medidas de protección por el manejo de productos hechos con pólvora se suman ahora las que corresponden a la pandemia, como la sana distancia.