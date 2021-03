Tienen cines de la Ciudad de México una reapertura desangelada

Las salas de cine reabrieron este lunes y pese a todos los cuidados sanitarios que tuvieron para el regreso a las actividades, el público no ha acudido como se podría pensar.

Y pese que es semana de quincena, el día no fue el mejor, ya que es el arranque de semana y porque muchos se encontraban trabajando, los complejos cinematográficos se mostraron desolados y con muy poca actividad.

EL UNIVERSAL acudió a algunos cines en diferentes partes de la Ciudad de México en donde la constante fue la misma, poco aforo para una taquilla que ha sido golpeada desde el inicio de la pandemia, tras dos cierres totales, y que espera con el 20% de su aforo, en esta ocasión, no desaparecer.

Plaza carso

Son cerca de las tres de la tarde y en Plaza Carso el cine ya se encuentra abierto, aunque desde afuera todo se ve en calma, sólo están los empleados acomodando y yendo de una sala a otra verificando que todo esté bien, listos para recibir a los clientes, a pesar de que la primera función fue a la 13:50 horas y la cinta era para el público infantil, "Tom y Jerry".

El recibimiento es amable por parte del joven que está en la entrada, que ataviado con mandil, guantes, cubrebocas y careta, toma la temperatura, proporciona gel e indica el uso de los tapetes sanitizantes a quienes van entrando. También hay códigos QR en la entrada, uno para sala VIP y otro para la sala normal, para registrar la asistencia al lugar y en caso de contagio ser avisado.

Uno de los trabajadores indica que la gente no ha acudido a las salas por ser el primer día de labores, tras una segunda pausa debido a la contingencia sanitaria, y además por ser lunes, uno de los días más flojos para los complejos cinematográficos.

La gente pasa, ve la cartelera en la que se anuncian las películas "Croods 2", "Mujer Matavilla 1984", "Monster Hunter", "Dime cuando tú" y "Tom y Jerry"; pero finalmente no se animan a pasar. Hasta que pasadas las 15:30 horas, llega Ricardo Maciel y un amigo.

"Estoy feliz y no me da miedo, al contrario me da mucho gusto porque el cine da mucho empleo y eso me agrada. Tenía casi el año sin venir al cine, pero ahorita más que ver las películas es asistir y ayudar a la industria mexicana, así que vengo a poner mi granito de arena al comprar un boleto de cine y palomitas para que todo esto siga funcionando", declaró el joven antes de acercarse a la taquilla.

En la cafetería el menú se descarga de manera digital, cada tres o cuatro metros del lobby hay dispensadores de gel antibacterial y hay en el piso una ruta marcada para la sección de alimentos, a la cual puede acceder sólo una persona por grupo.

Palomitas, refrescos, hot dogs, helados, crepas, capuchinos, y todo lo que la gente está acostumbrada a ingerir cuando va al cine está disponible.

Como estableció el Gobierno de la Ciudad de México, las salas tienen disponible sólo el 20% de sus butacas, cuando se entra a ellas lo primero que se ve son las dos primeras filas canceladas, después una butaca sí y otra no, una fila cancelada y así sucesivamente, y si no hay espectadores, se deja correr de 15 a 20 minutos de la película para después quitarla.

En cada área de Cinépolis Carso recuerdan a la gente el protocolo de bioseguridad, incluso en los baños, donde además hay rutas de entrada y salida y lavabos cancelados; también se puede ver a chicos, que les nombran "cinepolitos" entrando constantemente a los diversos espacios para cuidar que se estén respetando las reglas como deben, como el uso del cubrebocas cuando no se está comiendo; así es la nueva realidad para ir al cine.

Fórum Buenavista da la bienvenida

La reapertura del cine en la plaza Fórum Buenavista fue evidente. La llegada de familias y parejas era lo más recurrente en el complejo que ofreció en su primer día nueve opciones de cintas de comedia, fantasía y acción, entre ellas "Dime cuándo tú", de Gerardo Gática y "Los Croods 2: una nueva era".

El recibimiento para cada asistente incluía las normas de sanidad tales como gel antibacterial, toma de temperatura y registro QR para el Gobierno de la Ciudad de México. En el primer ciclo de la experiencia incluyeron kioskos de venta para evitar el contacto. A través de unas pantallas los asistentes pudieron elegir no sólo los boletos para su función, sino también los alimentos que deseaban consumir y pagarlos con tarjeta de crédito. Un empleado del cine asesoraba a quienes así lo requirieran.

"Es súper fácil para los jóvenes, pero quizá a la gente más grande se le complicaría. Me pareció muy práctico porque seleccionamos todo, hasta lo que vamos a comer y nos dan un ticket mientras ya van preparando nuestra orden y sólo la pasamos a recoger", contó Fernando, quien asistió con su pareja a ver "La mujer maravilla 1984".

La venta de alimentos también está disponible a través de la aplicación celular y por medio de un código QR que escanean en una de las máquinas se hace valida la orden para que el cliente la reciba en cuanto llegue al cine.

Las salas sólo reciben al 20 por ciento de su capacidad y es obligatorio portar el cubrebocas a la hora de entrar. El área de cafetería, helados y hasta recuerdos también está habilitada.

Alexis Guzmán, aprovechó la reapertura para tener su primera cita, llegó desde Iztapalapa a la plaza ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc y vio la cinta "Tom y Jerry".

"Lo disfruté mucho porque no había gente en la sala, en cuanto a las medidas de sanidad, me parecieron muy bien, muy seguras", dijo Guzmán de 17 años.

Las funciones en este complejo comenzaron a las 14:00 horas y terminarán a las 20:00 con "Estación Zombie 2: Península".

En Cinépolis Perisur, pocos

El año pasado fue la última vez que Óscar y su pareja acudieron al cine, actividad de la que son aficionados, por eso, este lunes aprovecharon la reapertura de las salas para disfrutar de la película "Monster Hunter", en la sucursal Perisur de Cinépolis.

"Estamos felices, estamos saliendo de esta pandemia, con ciertas medidas (señalando su cubrebocas), pero estamos bien. Desde que se cerró todo no habíamos venido al cine y somos asiduos", dijo Óscar a EL UNIVERSAL.

Tranquilos por las medidas de seguridad que se están tomando, la pareja se dijo contenta de que poco a poco se están retomando las actividades del país.

Como ellos, algunas otras parejas de diferentes edades y una que otra familia aparecieron en esta sucursal, todos con cubrebocas y en medio de un personal que se preocupaba por mantener limpias las instalaciones y las áreas por donde pasaban los clientes.

"Mujer Maravilla 1984", "Dime cuando tú", "Feliz novedad", "Los Croods 2", "El Túnel" y "El día del fin del mundo" son las películas de la cartelera. "Tom & Jerry", de acuerdo al personal del este cine, estaba trabajándose para poder ser proyectada.

Para las 17:00 horas, por el lugar habrían desfilado alrededor de 20 personas, muchos de ellos llegaban directo a sus salas, y sólo alguno que otro compraba su boleto en taquilla.

En las bocinas se escuchaban recomendaciones de películas, música y un anuncio constante: no hay tolerancia para quien no traiga cubrebocas.

Dos destinos y escasos visitantes

"Hay que tener precaución pero miedo no", comparte un joven en las taquillas de la Cineteca Nacional.

Junto a su amiga llegan la tarde de este lunes para ser de los primeros en entrar a una sala de cine después del segundo cierre de mediados de diciembre a causa del rebrote de contagios del Covid-19.

El título de la película es lo de menos, lo que importa es vivir la experiencia.

"Agarramos las primeras que encontramos, venimos de Gustavo A. Madero. Es un espacio que ya teníamos, que me encanta y que me hace sentir muy bien estar en él", comparte Eduardo.

"Tenemos nuestras propias medidas y tratamos de no exponernos y de mantenerlas, hay que tener precaución pero miedo no", reitera.

Los jóvenes decidieron asistir porque al ser el primer día de apertura pensaron que habría poca gente y así fue. Sin embargo, a unos kilómetros de ahí, en Cinépolis Patio Universidad la afluencia es todavía menor.

De acuerdo con uno de los empleados, la función que más gente había registrado hasta las 17:30 horas de este lunes era para la película "Monster Hunter" con ocho personas. El título protagonizado por Mila Jovovich iba a estrenarse en diciembre antes de que la ciudad volviera a semáforo de rojo.

Entre las pocas personas que llegan para comprar sus boletos sobre todo hay adultos y apenas un niño se ve llegar con prisa para ver "Tom y Jerry". Los asistentes además de ser revisados con termómetro y recibir gel antibacterial, deben escanear un código QR para ser notificado en caso de que algún asistente del día de positivo al Covid-19.

Hasta las 17:30 horas en total de boletos comprados el número era de 30 en este recinto.