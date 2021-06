TikTok logra freno a sanción de Inai por posibles incumplimientos

La empresa TikTok logró que un juez federal frenara que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) la sancione por posibles incumplimientos de la ley en la materia.

A través de un amparo, la empresa dueña de la aplicación de videos reclamó la resolución emitida por el Inai, en sesión del 27 de abril pasado, en la que ordenó iniciar el proceso de verificación contra TikTok.

El asunto fue admitido por el Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, quien indicó que el Inai no puede dictar ninguna resolución para imponer sanciones a TikTok por posibles incumplimientos derivados del proceso de verificación.

"Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de dictar cualquier resolución en el procedimiento de imposición de sanciones en cumplimento a la resolución definitiva ACT/PRIV/27/04/2021.03.01.07, dictada en sesión del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en el procedimiento de verificación INAI.3S.07.02.-009/2021, incoado en contra del quejoso", señaló el juez.

Sin embargo, la orden no implica que el Inai esté impedido para realizar la verificación que ordenó en la sesión del 27 de abril.

"La medida cautelar que se concede no implica la suspensión del procedimiento, esto es, la autoridad responsable deberá continuar con las diligencias que considere convenientes para la debida tramitación del procedimiento de mérito pero sin llegar a pronunciar la resolución que resuelva el fondo del asunto", precisó el juez.

La medida permanecerá vigente hasta que el juez realice la audiencia incidental en el juicio de amparo, que está prevista para el 22 de junio próximo.

Fuentes del Inai explicaron a EL UNIVERSAL que este tipo de procesos se realizan de manera oficiosa; es decir, que no derivan de denuncia alguna, por lo que la empresa no cuenta con quejas en su contra por incumplimiento a la ley.