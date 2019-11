Timaron al líder del robo a la Casa de Moneda; le prometieron 3 mdp

Al momento en que comercializaba droga sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Édgar Tenorio, líder de la banda "Los Tenorio", organización que robó mil 567 centenarios de la Casa de Moneda en agosto pasado.

En sus primeras declaraciones, dijo que el asalto no resultó el negocio que esperaba, puesto que del botín de 50 millones de pesos le prometieron 3 millones por asestar el golpe; sin embargo, hasta el momento, aseguró, no ha recibido cantidad alguna.

Explicó que en el asalto participaron dos grupos: uno que planeó la acción y otro que la ejecutó.

Desde haces meses, el área de investigación de la SSC le seguía los pasos y detectó que se movía en los municipios de Chalco y Coacalco, en el Estado de México, además de que tenía contemplado asaltar una casa de empeño en Ermita Zaragoza el 14 de octubre, pero no cometió el ilícito.

Durante la aprehensión, a Édgar Tenorio se le aseguraron 100 envoltorios de marihuana y una pistola tipo escuadra calibre .40. También se detuvo a Óscar "N", originario de El Salvador, quien presuntamente le compraba la droga.