Tío de Luis Rubiales lanza huevos durante evento literario

BARCELONA (AP) — Luis Rubiales fue atacado con huevos lanzados por su propio tío cuando el exjefe de la federación de fútbol de España presentaba un libro de memorias el jueves por la noche, relatando su caída tras besar a una jugadora en la Copa Mundial Femenina de 2023.

Rubiales estaba sentado en un taburete en un escenario bajo cuando se levantó de un salto y giró rápidamente tratando de evitar tres huevos que le lanzaron. Uno impactó en la parte trasera de su chaqueta oscura, y otro se estrelló contra una pantalla detrás de él mientras se aventaba hacia el escueto público.

"Un hombre entró, que luego vi que era mi tío, quien es un hombre con problemas, y siempre lo ha sido. Tenía algunos huevos y me lanzó algunos, pero no sabía qué tenía en las manos, y cuando lo vi por primera vez pensé que podría estar llevando un arma", le dijo Rubiales a los periodistas tras el inicidente.

Los medios españoles informaron que el tío era Luis Rubén Rubiales, un actor que ha aparecido en varios programas de televisión nacionales.

La policía española informó a The Associated Press que arrestaron al perpetrador. No se dio un motivo inmediato para el incidente. Un video muestra a un grupo de hombres en el público agarrando al tío inmediatamente después de que lanzó los huevos y escoltándolo fuera.

Rubiales también tuvo un desacuerdo con otro tío, Juan Rubiales, hace varios años cuando Juan trabajaba para él en la federación.

En su libro "Matar a Rubiales" relata en 500 páginas su versión de su caída profesional tras besar a la delantera española Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación de la Copa Mundial Femenina de 2023.

Según su editorial, Rubiales dice que fue víctima de una "conspiración de diferentes poderes de la vida pública española", incluyendo al gobierno y "el mundo rentable del feminismo".

Rubiales siempre ha negado haber besado a Hermoso sin su consentimiento. Después de aferrarse inicialmente a su posición en medio de un clamor nacional que exigía su renuncia, dejó el puesto bajo una inmensa presión del gobierno, funcionarios de fútbol, jugadoras y aficionados.

A principios de este año, fue declarado culpable de agresión sexual por el beso no solicitado por un tribunal español.

Rubiales, de 48 años, también está bajo escrutinio por parte de las autoridades españolas que investigan su acuerdo de 2020 para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí.