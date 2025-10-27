Tiroteo en Veracruz deja cuatro muertos
Trágico enfrentamiento armado en Atoyac cobra cuatro vidas en bar local
XALAPA, Ver. (EL UNIVERSAL).- Al menos cuatro personas murieron durante un enfrentamiento a tiros entre presuntos delincuentes y agentes ministeriales de Veracruz.
Los hechos ocurrieron la madrugada de hoy lunes en un bar de la comunidad de Potrero Nuevo del municipio de Atoyac, asentado en la zona montañosa central de Veracruz.
Los reportes policiales indican que elementos de la Policía Ministerial realizaban un operativo en el bar "La Victoria", ubicado a una cuadra de la comandancia municipal, cuando fueron atacados a balazos por un grupo armado.
Durante el tiroteo, tres hombres murieron en el interior del establecimiento y una mujer quedó herida, sin embargo, horas más tarde falleció en el Hospital Regional del municipio de Córdoba.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante los hechos, elementos de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y Ministeriales tomaron el control de la Comandancia de la Policía Municipal y aseguraron a los elementos que estaban de guardia.
Además, durante la mañana de hoy, las autoridades locales suspendieron clases en los planteles educativos de la zona y ordenaron el cierre del Banco del Bienestar y de varios comercios.
Hasta ahora la Fiscalía General del Estado no ha dado un informe oficial.
no te pierdas estas noticias
Tiroteo en Veracruz deja cuatro muertos
El Universal
Trágico enfrentamiento armado en Atoyac cobra cuatro vidas en bar local
MC pide presencialidad en Cámara Diputados San Lázaro
El Universal
Tras años de semipresencialidad, MC insiste en el retorno a sesiones presenciales en la Cámara de Diputados de San Lázaro.
Incautación histórica de armas de EU con destino a México
El Universal
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoce la relevancia de la incautación de armas provenientes de Estados Unidos hacia México.