"Todas las acusaciones serán cabalmente desmentidas", dice García Cabeza de Vaca

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca confirmó esta mañana que ayer fue notificado formalmente, por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados de la solicitud de declaración de procedencia, y advirtió que, "todas estas acusaciones serán cabalmente desmentidas durante los procedimientos".

En su cuenta de Twitter explicó que los hechos que motivan la solicitud se circunscriben a un supuesto impago de contribuciones fiscales, derivadas de la venta de un departamento cuya propiedad había sido previamente, reportada tanto en sus declaraciones patrimoniales, como las de su esposa, a finales del 2019.

Sobre la imputación de lavado de dinero, añadió, "proviene de que el dinero de la venta del departamento fue canalizado a través del sistema financiero, mientras que la presunta comisión del delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de mi familia".

En la misiva, García Cabeza de Vaca, añadió que, "extrañamente, en la solicitud presentada por el Ministerio Público se insertan suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que nada tienen que ver con las conclusiones que, para efectos del desafuero, se someten a consideración de la Cámara de Diputados".

Además, que en la solicitud no comprende un solo elemento o evidencia que conduzca a afirmar que la investigación en curso esté relacionada o proceda de la actuación de agencias de Estados Unidos.

A diferencia de lo que se ha especulado, dijo, "en ningún momento se me imputan delitos relacionados con contrabando de combustibles (huachicol), narcotráfico, colaboración con el crimen organizado o cualquier otro similar o equivalente".

El mandatario tamaulipeco destacó que desde las primeras filtraciones sobre supuestas investigaciones en su contra o de su familia, solicitó comparecer para responder a cada una de las imputaciones realizadas por los denunciantes, pero en ningún momento se le concedió ese derecho, como sí ha sucedido en otros casos.

"Reitero mi disposición a aclarar, en el marco de la ley y del debido proceso, las sospechas que se han sembrado en mi contra, con propósitos políticos y electorales. En una democracia de leyes, la fabricación de delitos contra adversarios es simplemente inadmisible. Una traición a la confianza de la gente", concluyó.

No está vinculado a narcotráfico: abogado

En el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no hay vinculación de narcotráfico ni con delincuencia organizada, "es un delito patrimonial", afirmó Alonso Aguilar Zinser, abogado del mandatario.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, precisó que la Fiscalía le imputa que recibió 42 millones de pesos de origen ilícito, pero que fue el pago de un departamento en Santa Fe, recurso que fueron dispersados entre empresas de su familia.

Agregó que el departamento fue comprado en 2013 y lo vendió en 2019, pero de manera legal.

"En este asunto no hay vinculación de narcotráfico, no hay vinculación con delincuencia organizada, se habla de la delincuencia organizada de las personas que participaron en esta operación, pero no de bandas organizadas o bandas violentas, este es un delito finalmente patrimonial.

"Lo vamos a acreditar; está la acusación de la Fiscalía, nosotros respetamos a la Fiscalía, ellos hicieron una denuncia, evalúa y determinan que podría ser una conducta constitutiva de delito. Nosotros tenemos el derecho legal y constitucional de aportar las pruebas procedentes y acreditar por qué se hizo la operación y cuál es su justificación legal, contable y económica... La Cámara de Diputados determinará quién tiene la razón.

"Vamos a acreditar que ese dinero lo recibió el gobernador por haber vendido un departamento. Es un departamento en Santa Fe. Lo compraron a un precio menor en 2013 y lo remodelaron. Está acreditado el origen", señaló el abogado.

Diputados notifican a García Cabeza de Vaca

Este lunes, personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, por mandato de la Sección Instructora de la 64 Legislatura, notificó formal y personalmente al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que se admitió y radicó la solicitud de desafuero en su contra en este órgano legislativo.

El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados se trasladó al Palacio de Gobierno de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, donde se le notificó al mandatario estatal la entrada del expediente SI/LXIV/DP/02/2021 a la Solicitud de Declaración de Procedencia en su contra.

Cabe recordar que el pasado martes, el titular y Fiscales de la Unidad Especializada en la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Alteración y Falsificación de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, presentaron esta solicitud de desafuero y fue ratificada el viernes pasado.