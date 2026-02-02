Ciudad de México.- "¡Es un trabajo tardado y muy especial por los detalles!", dice Adolfo Vértiz, restaurador de figuras del Niño Dios, quien desde hace más de 25 años repara imágenes en el tercer pasillo de la calle Talavera, en el Centro Histórico de la CDMX.

Explica que el precio por la reparación de las figuras varía dependiendo del daño, pero el costo mínimo es de 60 pesos, debido a que se trata de un proceso elevado por los materiales y el tiempo que requiere para hacerlo.

Detalla que durante esta temporada su jornada comienza alrededor de las seis de la mañana y puede extenderse hasta la madrugada, cuando termina de entregar los pedidos.

"Es una temporada muy agitada porque todos quieren reparar las figuras de sus niños", comenta el artesano, quien añade que los días más complicados son dos antes de la Candelaria, ya que deja de recibir nuevas figuras para concentrarse únicamente en concluir los encargos pendientes.

"Soy muy exigente con mi trabajo, los termino porque los termino", afirma.

En el mismo corredor de Talavera, la venta de ropa para el Niño Dios también se incrementa. Brenda Edith, comerciante ubicada en el número 10, relata que el traje de novedad este año es el que porta el uniforme de la Selección Mexicana, que ha tenido gran demanda porque se trata de un año mundialista.

"Las personas se lo llevan y les gusta; tenemos otros trajes, y el más vendido sigue siendo el blanco tradicional, pero el mundialero también", señala.

Indica que los precios van desde los 110 pesos para la talla 12, hasta los 145 pesos para la talla 45, y especifica que algunos clientes incluso adquieren más de un atuendo para llevar a sus figuras a distintas misas.

Rosa María, visitante proveniente de Toluca, acudió a la calle Talavera en busca de trajes para dos Niños Dios, con un presupuesto aproximado de 400 pesos. Busca vestimentas blancas, ya que se trata de una tradición familiar que aprendió de su madre hace más de 28 años.