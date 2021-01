Toma del Capitolio es inaceptable y no refleja nuestra política: Landau

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, subrayó que los hechos ocurridos este miércoles en el Capitolio, en Washington D.C, son inaceptables y no reflejan la cultura política, cultural, ni los valores estadounidenses.

A través de su cuenta de Twitter, el diplomático señaló que en distintas ocasiones de la historia de su país, el pueblo estadounidense ha estado profundamente dividido sobre cuestiones políticas.

"Tales divisiones", escribió, "no son inusuales ni inesperados en una democracia. Por ello hay procesos e instituciones para resolver disputas electorales".

Landau puntualizó que existe una línea clara entre la protesta política y la disidencia, por un lado, y la violencia y la intimidación por el otro.

"Los acontecimientos de ayer en nuestro Capitolio son inaceptables y no reflejan nuestra cultura política ni nuestros valores democráticos", añadió.

A lo largo de la historia de Estados Unidos, detalló, se han atestiguado muchas transiciones, desde que George Washington en 1797, y pronto se atestiguará otra.

"Anoche [miércoles], el Congreso certificó los votos del Colegio Electoral y el Presidente afirmó que tendremos una transición ordenada el 20 de enero".

"Espero y supongo que aquellas personas que intentaron trastocar el proceso democrático serán llevados ante la justicia por sus acciones", agregó.

Landau agradeció a amigos mexicanos que han ofrecido el apoyo y compromiso con los valores democráticos.