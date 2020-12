Topilejo ya cuenta con su hospital... pero falta equipo

El Gobierno de la Ciudad de México concluyó con la obra civil del Hospital General de Topilejo, ubicado en Tlalpan, y que será para atender a pacientes con coronavirus, pero aún no puede entrar en funcionamiento por la falta de equipo.

Así lo confirmó la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, al asegurar que podrá comenzar a funcionar a principios de enero y no a finales de este mes, como se había anunciado.

"Se está trabajando a 100%. El Insabi nos está ayudando muchísimo, pero se requiere todo el equipamiento. Es decir, en términos de la obra civil, está a 100%, pero se está en el proceso del equipamiento, el abastecimiento de gases, de oxígeno.

"Difícilmente podrá entrar en [funcionamiento] la próxima semana, pero sí estamos esperando que a principios de enero", dijo. Añadió que el gobierno federal está apoyando para poder iniciar con las operaciones.

Cabe mencionar que el hospital, que lo administrará la Secretaría de Salud capitalina, fue construido en coordinación con la Defensa Nacional y contará con 60 camas censables, así como servicios auxiliares de tratamiento: urgencias (cuatro consultorios y sala de cirugía) y dos salas cirugía tococirugía.

A principios de diciembre, la Sedesa lanzó una convocatoria para la contratación por tres meses del personal de salud para el nosocomio de Topilejo, que se ubicará al sur de la Ciudad, esto por medio del Insabi.

Por otro lado, ante el incremento de las hospitalizaciones, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México confió que en una semana habrá una estabilización en las personas internadas a causa del coronavirus.

Indicó que hasta este 21 de diciembre hay 5 mil 212 personas hospitalizadas, de las cuales 3 mil 849 están en camas generales y mil 363 se encuentran en terapia intensiva. Además, indicó que la ocupación es de 82%.

"Sigue el incremento de las hospitalizaciones y esperamos que haya una estabilización en alrededor de una semana más o menos, esperamos que sea antes, dependiendo de la movilidad, pero esto lo estamos revisando todos los días", expresó.

Agregó: "Seguimos incrementando el número de camas de hospitales, el día 23 [de diciembre] entra alrededor de 300 camas en el área de Chivatito de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el día de hoy ya inició operaciones, ya tiene 10 pacientes el Hospital General del ISSSTE que fuimos a visitar el sábado [ubicado en Tláhuac]", comentó Sheinbaum en videoconferencia.

Además, se registra un porcentaje de positividad de 24% en las pruebas Covid-19 que se aplican en la capital del país. Asimismo, se han entregado 98 mil 714 apoyos del programa Hogares Responsables y Protegidos; se han visitado 4 millones 134 mil 412 domicilios como parte de la campaña informativa Casa por casa, y se han sanitizado 203 mil 777 espacios públicos.

Además, ante el incremento de fallecimientos, ya que se llegó a un acumulado de 20 mil 33 defunciones, por lo que Claudia Sheinbaum aseguró que el apoyo con servicios funerarios y trámites para las familias que perdieron a sus seres queridos a causa del virus se ha mantenido, y descartó que haya un problema de saturación en las funerarias.

"El programa que se planteó desde el inicio de la pandemia sigue en pie, ha seguido desde abril de este año, hoy sigue en pie, de tal manera que cualquier persona que requiere de este apoyo puede llamar a Locatel (...)

"La Agencia de Protección Sanitaria, con todos sus médicos atentos, seguimos teniendo el apoyo de manera muy importante de funerarias privadas. Sí ha subido el número de decesos en la Ciudad, pero no hay un problema digamos de saturación, sino que están funcionando".