Tormenta de arena azota a Guaymas y Empalme en Sonora (VIDEO)

HERMOSILLO, Son., julio 21 (EL UNIVERSAL).- Una tormenta de arena que azotó en los municipios de Guaymas y Empalme en Sonora, dejó una gran cantidad de daños materiales y al 80% de la población sin energía eléctrica.

Habitantes de la región externaron que los fuertes vientos ocurridos durante la tarde y noche del jueves 20 de julio, desprendieron e hicieron volar techos de lámina, se quebraron ventanas en domicilios, comercios y en el hospital del IMSS en Guaymas.

Protección Civil Sonora informó que recibió el reporte de daños en la región de los primeros respondientes.

Cerca del 80 por ciento de la población se quedó sin energía eléctrica en Guaymas y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) labora para reestablecer el servicio.

También se reporta daños en postes de alta tensión, así como de alumbrado público además de postes de telefonía, sobre todo en el sector de la colonia Fátima.

También se reportaron varios árboles caídos y algunos techos de lámina afectados, así como algunos anuncios espectaculares.

Por otra parte, en el municipio de Empalme se reportan 15 postes y 20 árboles caídos, así como diversas afectaciones en 20 estructuras.

Piden quedarse en sus casas

Derivado de los fuertes vientos y la lluvia que se presentó este jueves, Protección Civil Municipal realiza recorridos por el municipio para el recuento de daños en coordinación con las distintas dependencias del H. Ayuntamiento de Guaymas; así como, la coordinación Estatal de Protección Civil y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para evitar accidentes solicitó a la ciudadanía en general permanecer en sus casas ya que se encuentran árboles y postes caídos.

Recomendó ahorrar batería en sus teléfonos y linternas para el uso en caso de alguna emergencia en lo que se restablece el servicio de energía eléctrica en las colonias afectadas.

En la salida norte y sur de Guaymas, también se encuentran árboles y postes caídos por lo que se recomienda manejar con precaución.

Cualquier emergencia o reporte se pide llamar a los teléfonos 6222225555 de Cruz Roja y al 6221815570 de Protección Civil Guaymas.

Gobernador informa que se trabaja para restablecer servicios

El gobernador Alfonso Durazo informó que recibió el reporte de Protección Civil después del paso de la tormenta de arena por Guaymas y Empalme.

Afortunadamente, no se reportan lesionados; hasta el momento, únicamente daños materiales menores. Estamos trabajando de la mano con CFE para restablecer la electricidad a la brevedad en algunas zonas que se vieron afectadas.

Por el momento, pido a la población que no salga de sus casas si no es necesario, conservar la calma y seguir atendiendo las indicaciones de las autoridades correspondientes. Seguiremos informando, comunicó en sus redes sociales.

Así fue como una tormenta de arena impactó en los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora#Video: Especial pic.twitter.com/LbaIGV5Mnf — El Universal (@El_Universal_Mx) July 21, 2023