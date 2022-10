Tormenta tropical "Karl" pierde fuerza

A-AA+

VILLAHERMOSA, Tab., octubre 14 (EL UNIVERSAL).- La tormenta tropical "Karl" perdió fuerza y el pronóstico de lluvias para Tabasco mejoró, por lo que se espera que los daños que cause al tocar tierra la madrugada de este sábado sean menores a lo previsto.

Lo anterior se dio a conocer en la Reunión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil que fue encabezada por el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, quien explicó que aunque la proximidad del fenómeno meteorológico despertó muchas expectativas debido a que se avizoraban lluvias de torrenciales a extraordinarias, mayores a 250 milímetros, su intensidad varió, y ahora se esperan acumulados no mayores a 150 milímetros.

El mandatario indicó que a pesar de que los pronósticos cambiaron y se estima que este sábado la tormenta se degrade a depresión tropical, el Sistema Estatal de Protección Civil continuará dando prioridad a la prevención, para evitar cualquier sobresalto.

Acompañado de Eliseo Malacara Castillo, director de Emergencia de Protección Civil Nacional, quien acudió con la representación de Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, el gobernador insistió en su exhorto a permanecer coordinados, "no bajar la guardia" y mucho menos confiarse.

"Les pido a todos estar atentos, porque con la inestabilidad que trae la trayectoria de 'Karl', el fenómeno puede dirigirse a cualquier parte del territorio", enfatizó.

Carlos Manuel Merino advirtió que en estos momentos nadie puede relajarse, porque octubre y noviembre son los meses críticos "y debemos de estar muy, pero muy atentos todos". Observó que las presas que conforman el Sistema del Alto Grijalva "afortunadamente están en niveles aceptables, con desfogues adecuados", pero –sentenció– no podemos omitir que nuestros ríos, cuerpos lagunares y vasos reguladores, con la alta incidencia de lluvias lo largo del año, tienen niveles elevados.

Malacara Castillo afirmó que el Gobierno de la República se mantiene pendiente de la evolución del ciclón tropical "Karl" y su impacto en el estado, para lo cual, aseguró, se coordinan acciones dirigidas a atender de inmediato cualquier emergencia que pudiese presentarse.

Por su parte, Horacio Rubio Gutiérrez, subgerente de Hidráulica de la Comisión Federal de Electricidad, informó que según el modelo meteorológico, la mayor cantidad de lluvia en la cuenca de Peñitas, aun con los registros esperados del orden de 60 milímetros, "las crecidas que se generen pueden ser perfectamente manejadas con el protocolo" del embalse y precisó que Peñitas mantendrá un promedio de extracción diario de 800 metros cúbicos por segundo.

En tanto que Gerardo Alarcón Ferreira, jefe de Previsión Meteorológica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentó la situación de lluvias prevista para las próximas horas en territorio tabasqueño, y anticipó que para el transcurso de este sábado y el próximo domingo, se estima "un pronóstico relativamente bajo" en comparación con lo que se esperaba preliminarmente.

Por la mañana se informó que 8 municipios se encontraban en alerta amarilla, con riesgo moderado y que las fuerzas armadas estaban listas para poner en marcha el Plan DN-III. Por lo pronto se mantiene vigilancia en Paraíso y Centla, localidades por donde entrará "Karl" a territorio tabasqueño.