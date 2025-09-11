logo pulso
Trabajador del IMSS brinda apoyo con tortas a víctimas de explosión en CDMX

IMSS demuestra compromiso social al apoyar a afectados por explosión en CDMX

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 01:15 p.m.
A
Trabajador del IMSS brinda apoyo con tortas a víctimas de explosión en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Christian Ramírez, trabajador de lavandería del IMSS, llegó al Hospital Magdalena de las Salinas para repartir tortas y agua embotellada a las familias de los afectados por la explosión de una pipa de gas en la calzada Ignacio Zaragoza.

Llegó por sus propios medios, en un automóvil gris acompañado por un compañero, para dar alimentos como una muestra de apoyo y solidaridad. Previamente, acudió al Hospital Balbuena con el mismo propósito.

Cristian trabaja en la planta de lavado oriente del IMSS. Afirma que cuando se presenta algún accidente de esta magnitud, están dispuestos a ayudar a las familias que no tienen los recursos para estar aquí.

"Hemos estado en ocasiones también esperando a familiares aquí afuera y creo que son los momentos más difíciles que podemos tener", expresó.

Hasta el momento, han muerto seis personas y hay más de 90 heridos por el accidente en el Puente de la Concordia.

