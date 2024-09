Están en su derecho, dice AMLO a trabajadores de la SCJN en paro

El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló el paro de labores de trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues afirmo que están en su derecho y tienen que defender sus privilegios".

"La mayoría del pueblo quiere elegir a sus jueces, a los magistrados, a los ministros. Solamente las élites no quieren", dijo en conferencia de prensa.

"Ya se sumó la Suprema Corte al paro", se le señaló.

"Pues sí, están en su derecho, Imagínense, tienen que defender sus privilegios, están en su derecho", dijo.

Ayer trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de sumarse a la suspensión de labores con motivo de la reforma judicial.

El Colegio de Secretarios de la SCJN informó que, de mil 72 votos, 951 fueron a favor, 116 en contra y cinco abstenciones. La asistencia a laborar este 3 de septiembre será como una jornada normal en el transcurso del día se dará más información.

Pese a paro, siguen con "sabadazos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese al paro de labores en el Poder Judicial en contra de la reforma judicial los jueces siguen practicando "sabadazos" dejando en libertad a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco.

El mandatario federal afirmó en conferencia de prensa que mientras en el Poder Ejecutivo se ha avanzado en limpiarlo de corrupción, esto no ha ocurrido en el Poder Judicial.

"Claro hay que seguir limpiando de corrupción al gobierno y no solo al poder Ejecutivo, por eso ahora es el debate sobre la reforma al Poder Judicial porque ahí no avanzaron. Ahí sigue imperando la corrupción y estamos viendo cosas de cómo a pesar de que están en huelga los jueces.. yo cuando dijeron que iban a ir a huelga hasta me alegré porque dije `ya no va haber sabadazos, no van sacar delincuentes de la cárcel, no van a seguir protegiendo a delincuentes del crimen organizado o a delincuentes del cuello blanco´, pues no", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que ejemplo de estos actos es que un juez en Jalisco ordenó devolver 13 carros de lujos a personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el caso de un juez de Veracruz que amparó a una persona para obtener una indemnización en contra del Corredor Interoceánico por un terreno expropiado que data de 1908.