Trabajadores de Pemex se manifiestan en refinería de Tula

Trabajadores de la Sección 35 de Petróleos Mexicanos se manifestaron afuera de las instalaciones de la refinería Miguel Hidalgo, para exigir que se desbloqueen mil 714 plazas que contravienen con el contrato colectivo de trabajo.

De acuerdo con algunos trabajadores de la paraestatal, el gobierno federal bajo el argumento de la austeridad, ha afectado a los obreros más débiles que son los transitorios, al fundamentar el bloqueo de 9 mil 374 plazas a nivel nacional.

Manifestaron estar de acuerdo en que haya transparencia en el manejo de recursos al interior del sector petrolero, sin embargo en este caso señalaron se viola el pacto laboral firmado por el director corporativo de administración y servicios, Marcos Manuel Herrerias, y el Director General de Petróleos Mexicanos.

El bloqueo de plazas corresponde a las jornadas 0, 1, 3 y 7, Con lo cual al cerrar estas vacantes, los trabajadores transitorios no pueden acceder a una jornada laboral. La afectación se registra en Cadereyta con 1113, Ciudad Madero con 1792, Minatitlán 1738, Salamanca 1966, Salina Cruz 1051 y Tula 1714 para un total de 9374.

Se indicó que al cierre del ejercicio del 2020 se contaba con 4 mil 100 plazas sindicalizadas bloqueadas en comparación con las 9 mil 374 que se tienen a la fecha lo que significa un incremento grave y por lo tanto se deja a las refinerías en estado de vulnerabilidad y con un grave riesgo operativo y de mantenimiento en las instalaciones.

Alertaron que esto podría desencadenar en accidentes graves de impacto personal, al medio ambiente y a la comunidad. "Hay compañeros que doblan o triplican turnos lo que significa que el cansancio puede ocasionar que se registre un accidente, lamentablemente el gobierno no ve eso".

Así también dijeron que esta situación no sólo tiene que ver con el cierre de plazas también con la falta de instrumentos necesarios para realizar su labor, por lo cual los trabajadores tienen que ingeniar para poder operar las refinerías, lo que se traduce en un riesgo para el país, además que también han sido afectados en otras áreas como son los hospitales, donde se ha dado una reducción de presupuesto que afecta tanto el material y personal que deriva en que no se cuente en este momento con medicamento necesario pese a la pandemia que se vive.

Luego de la manifestación resaltaron que se encuentran en pláticas pero al momento no hay una resolución a sus demandas.