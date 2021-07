Trabajadores del ayuntamiento de Naucalpan demandan pago de sus salarios

NAUCALPAN, Méx., julio 24 (EL UNIVERSAL).- Luego de nueve días sin salario, 3 mil 500 trabajadores sindicalizados y de raya de este ayuntamiento de Naucalpan recibieron 50% del pago de su sueldo quincenal, mientras que empleados de confianza e integrantes del Cabildo no han recibido salarios, lo que afecta también a enfermos de Covid-19 que laboran en este ayuntamiento, están en aislamiento y no tienen dinero para medicamentos.

Podrían ser más de 3 mil empleados de confianza e integrantes del Cabildo, como regidores, quienes este fin de semana aún no recibían el pago de la primera quincena de julio, lo que denota la prevalencia de crisis financiera que enfrenta este ayuntamiento, señalaron ediles.

El Universal solicitó entrevista con la alcaldesa Patricia Durán Reveles o con el tesorero Leopoldo Corona Aguilar, sobre las causas por las que no había dinero en las arcas municipales para el pago de sueldos de más de 6 mil empleados y en la última semana no hubo respuesta, pues el ayuntamiento estaba en periodo vacacional y estos servidores públicos no se presentaron a la alcaldía.

Con el repunte del Covid-19, que también afectó a los empleados de Naucalpan algunos han enfrentado el virus enfermos, en aislamiento y sin dinero para sostener a sus familias o comprar medicamentos; esto también afecta las pensiones alimenticias de los hijos de trabajadores separados o divorciados.

En tanto, empleados sindicalizados de Naucalpan, agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios, que sí recibieron el 50% de la quincena, decidieron mantener un plantón permanente, día y noche, en torno al palacio municipal en demanda del pago completo de su nómina y de prestaciones como despensa, que no han recibido durante 10 meses.

"No pedimos limosna, exigimos el pago completo de nuestra quincena!", "¡exigimos el pago puntual de nuestras prestaciones, porque hemos estado al frente de la pandemia sin descanso!", son lemas que los sindicalizados de Naucalpan mantienen en su plantón en el palacio municipal.