Trabajadores podrán faltar a sus trabajos sin que les descuenten para ir a la consulta: Napoleón Gómez Urrutia

A partir de la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril, y en los subsecuentes procesos electorales, los trabajadores que laboren los domingos podrán faltar a su empleo para acudir a votar sin que se les descuente el día.

Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la comisión de Trabajo del Senado de la República, destacó que los cuatro millones y medio de mexicanos que trabajan los domingos, y a quienes se les había negado el derecho a participar en la vida democrática del país con su voto, podrán acudir a las urnas en cualquier consulta popular o en los comicios federales, estatales o municipales.

"Los trabajadores tienen derecho a ejercer su voto libremente, sin presiones y sin necesidad de que los amenacen de que les van a descontar el día este próximo domingo, y queremos que todos vayan a votar", expresó.

El legislador de Morena y líder del sindicato minero insistió en que la reforma aprobada en el Congreso de la Unión establece que cuando haya una jornada electoral será día libre para los trabajadores y los patrones no podrán obligarlos a laborar ni pedirles que se ausenten de su centro de trabajo solo dos o tres horas.

"Es día libre, no lo pueden medir, y menos ahora que va a haber una reducción de casillas, que puede haber a lo mejor mucha gente esperando (su turno para votar) y tiempos muertos en eso. Entonces, cómo lo van a medir y exigirles que regresen en dos o tres horas. No, tienen derecho a toda la jornada, esperemos que lo ejerzan, que vayan a votar. Su voto y el de todos cuenta es el día para ir a votar para tomar las decisiones importantes que van a afectar el futuro de la vida política y la democracia en nuestro país", puntualizó.

Gómez Urrutia pidió a los trabajadores que denuncien a los patrones que no cumplan con esta nueva disposición legal.