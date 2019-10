Trabajadores pueden destituir a sus líderes sindicales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que compete única y exclusivamente a los trabajadores elegir o, en su caso, destituir a sus dirigentes sindicales.

"No habrá excusas, tiene que aplicarse la ley, debe haber democracia sindical", afirmó el jefe del Ejecutivo, quien convocó a los trabajadores a hacer valer el derecho que les corresponde de elegir a sus autoridades. Consideró que ya no se debe tolerar "a dirigentes que no los representan".

"Nosotros no podemos destituir a un dirigente sindical, pero los trabajadores sí", insistió López Obrador, quien llamó a los trabajadores a hacer lo que les corresponde.

Pidió que "haga valer la democracia; la libertad no se implora, se conquista, entonces, que nos ayuden a eso", expresó el primer mandatario.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, dejó claro que durante su administración no habrá protección para líderes sindicales. "Ya no es el tiempo de antes: el gobierno estaba tomado, secuestrado, estaba al servicio de intereses creados, ¡Ya no!", sentenció.