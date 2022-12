Traban reforma presidencial para modificar reglas del TFJA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción, en la Cámara de Diputados, decretaron un receso para votar, este martes, la reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que entre otras cosas, modifica las reglas para la elección de la Presidencia de dicha institución, a realizarse el 1 de enero de 2023.

Se pausó, en medio de un sorpresivo apoyo de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) a la propuesta, y acusaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de que hubo "acuerdo" entre los azules y los guindas.

"Hubo una mesa de trabajo entre el PAN y Morena a la que no hemos sido convocados, incluso con la presencia del gobierno federal, me extraña porque los diputados del PT y Morena siempre suben a hablar muy mal de Acción Nacional", acusó la diputada del PRI, Carolina Viggiano.

Al respecto, el panista Saúl Téllez Hernández rechazó que haya habido acuerdos en lo oscurito, y expuso que el dictamen que será votado este martes, a las 11:00 horas, es un proyecto que por primera vez "no se va a aprobar de una forma premeditada sin moverle ni una coma ni un punto, sí trae cambios sustanciales".

Entre los cambios, destacó que "ya no es una iniciativa claramente dirigida para beneficiar directamente a una persona que pudiera tener acceso a la presidencia del Tribunal. Celebramos que haya la eliminación de un traje a la medida", toda vez que ya no se incluyó la causal para darle preferencia a una mujer, y todos podrán competir en igualdad de condiciones.

Agregó que el proyecto también retiró las causales de remoción "completamente subjetivas" que existían en el caso de los magistrados, las cuales son "tener notoria ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones".

"Y obviamente celebramos que haya una protección de la facultad de ratificación y verificación de idoneidad por parte de las comisiones del Senado de la República", indicó.

De igual forma, quedó eliminado el párrafo por el que se obligaba a los magistrados a excusarse, o de lo contrario estarían cayendo en falta grave.

Lo que sí se mantuvo, fue la prescripción del impedimento para que un miembro de la Tercera Sección se postule a la presidencia y además agrega que, "se dará preferencia al o la de mayor antigüedad y se privilegiará la equidad de género".

Hamlet García señaló que el dictamen no hace distinción entre magistrados de primera o de segunda; "se elimina esa cuestión discriminatoria y da a todos los magistrados la misma oportunidad de postularse a la presidencia".

Para Rodrigo Samperio, de MC, quien votó en contra, permitir que los magistrados de la sala tres, cuya responsabilidad es el combate a la corrupción, puedan acceder a la presidencia, "favorece a un conflicto de intereses, si nosotros aprobamos esto parecería que le estamos haciendo el traje a la medida a alguien para una presidencia que se va a disputar en menos de 20 días".

En su oportunidad, el legislador petista, Benjamín Robles, descartó que haya pretensión de imponer a una presidencia en el TFJA.

"Dicen que hay pretensión de imponer a una Presidencia, cuando ustedes eran los maestros de imponer sus cuotas, ustedes apelan a que olvidemos cómo actuaban cuando eran gobierno y cuando tenían mayoría en el gobierno, pero yo no olvido", aseveró.

La sesión extraordinaria, será retomada este martes, en punto de las 11:00 horas.