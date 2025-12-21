Tragedia en Carretera: 3 Muertos y 7 Heridos en Ciudad Victoria-Zaragoza

logo pulso
BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Portada de Hoy
Portada
Por El Universal

Diciembre 21, 2025 07:10 p.m.
CIUDAD VICTORIA, Tamps., diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- El choque frontal entre un automóvil y una camioneta dejó un saldo de tres personas fallecidas y siete lesionadas, en el kilómetro 51 de la carretera Ciudad Victoria a Zaragoza.

El accidente originó una intensa movilización de ambulancias y unidades de los diferentes cuerpos de emergencia, así como también un gran caos vial.

Las primeras investigaciones en el lugar de los hechos indicaron que las tres personas fallecidas viajaban en un vehículo Toyota. Quienes perdieron la vida fueron el conductor y otras dos acompañantes; el copiloto fue trasladado en estado grave a un hospital de Ciudad Victoria.

Ellos viajaban de Monterrey, Nuevo León, con destino a Tampico, Tamaulipas.

En la camioneta Ford viajaba una familia, integrada por un matrimonio y sus cuatro hijos, quienes sufrieron diferentes lesiones. Ellos procedían de Tampico con destino a Dallas, Texas.

Tras el impacto la camioneta se incendió hasta quedar calcinada, pero sus ocupantes lograron salir a tiempo.

