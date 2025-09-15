logo pulso
Nacional

Tragedia en Iztapalapa suma 14 fallecidos

40 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la capital

Por El Universal

Septiembre 15, 2025 10:37 a.m.
A
Tragedia en Iztapalapa suma 14 fallecidos

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó el estatus de los afectados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Este lunes, confirmó que la cifra de fallecidos por la tragedia aumentó a 14 personas.
Al corte de las 10:00 de la mañana de este lunes 15 de septiembre se reportó que 40 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la capital, mientras que 30 personas ya fueron dadas de alta.

El Universal

40 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la capital

Christian González Del Carpio.

AP

