Número de fallecidos por explosión en Iztapalapa sube a 13

El Gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el momento son 13 personas fallecidas, 40 personas hospitalizadas y 30 personas dadas de alta, tras la explosión de una pipa de Gas LP, en inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México publicó una lista con corte de las 10:00 de la mañana de este sábado, con los nombres de las víctimas, tanto hospitalizados como finados, derivado de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

En la lista se incluyeron los nombres de las 13 personas fallecidas: Armando Antillón Chávez, Ana Daniela Barragán Ramírez, Misael Cano Rodríguez, Irving Uriel Carrillo Reyes, Carlos Iván Contreras Salinas, Juan Carlos Bonilla Sánchez, Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros; Eduardo Noé García Morales, José Gabriel Hernández Méndez, Juan Antonio Hernández Betancourt, Juan Carlos Sánchez Blas, Jorge Islas Flores y Alicia Matías Teodoro.

El incidente de la pipa se registró el miércoles 10 de septiembre pasadas las dos de la tarde. La unidad se volcó en la cercanía del Puente de la Concordia y del Cetram Santa Marta.