logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"NATURALEZA COMO REFUGIO"

Fotogalería

"NATURALEZA COMO REFUGIO"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Número de fallecidos por explosión en Iztapalapa sube a 13

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México publicó una lista con corte de las 10:00 de la mañana de este sábado

Por El Universal

Septiembre 13, 2025 11:41 a.m.
A
Número de fallecidos por explosión en Iztapalapa sube a 13

El Gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el momento son 13 personas fallecidas, 40 personas hospitalizadas y 30 personas dadas de alta, tras la explosión de una pipa de Gas LP, en inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México publicó una lista con corte de las 10:00 de la mañana de este sábado, con los nombres de las víctimas, tanto hospitalizados como finados, derivado de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
En la lista se incluyeron los nombres de las 13 personas fallecidas: Armando Antillón Chávez, Ana Daniela Barragán Ramírez, Misael Cano Rodríguez, Irving Uriel Carrillo Reyes, Carlos Iván Contreras Salinas, Juan Carlos Bonilla Sánchez, Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros; Eduardo Noé García Morales, José Gabriel Hernández Méndez, Juan Antonio Hernández Betancourt, Juan Carlos Sánchez Blas, Jorge Islas Flores y Alicia Matías Teodoro.
El incidente de la pipa se registró el miércoles 10 de septiembre pasadas las dos de la tarde. La unidad se volcó en la cercanía del Puente de la Concordia y del Cetram Santa Marta.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Número de fallecidos por explosión en Iztapalapa sube a 13
Número de fallecidos por explosión en Iztapalapa sube a 13

Número de fallecidos por explosión en Iztapalapa sube a 13

SLP

El Universal

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México publicó una lista con corte de las 10:00 de la mañana de este sábado

Celebra Sheinbaum detención del líder de La Barredora
Celebra Sheinbaum detención del líder de La Barredora

Celebra Sheinbaum detención del líder de "La Barredora"

SLP

El Universal

"Cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país", señaló

Gobierno de CDMX confirma muerte de abuelita Alicia Matías
Gobierno de CDMX confirma muerte de abuelita Alicia Matías

Gobierno de CDMX confirma muerte de abuelita Alicia Matías

SLP

El Universal

Exfiscal asume la tarea de buscar a desaparecidos
Exfiscal asume la tarea de buscar a desaparecidos

Exfiscal asume la tarea de buscar a desaparecidos

SLP

El Universal