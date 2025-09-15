logo pulso
Tormenta tropical “Mario” se reactiva

Por El Universal

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Tormenta tropical “Mario” se reactiva

Los remanentes de “Mario” se organizaron y se intensificó nuevamente a tormenta tropical cuyo centro de localizó a 490 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte de las 9:00 horas, se presentaron vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

El reporte señala que las bandas nubosas del sistema originarán lluvias fuertes, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metro de altura en la costa sur de Baja California Sur. Se informó que dichas lluvias podrían originar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

