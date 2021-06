Tragedia en L12 fue usada para desprestigiar al gobierno: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expuso que la tragedia de la Línea 12 del Metro, del pasado 3 de mayo, donde perdieron la vida 26 personas, fue utilizada en la campaña para desprestigiar al gobierno.

"Se utilizó en una campaña muy fuerte y como decimos, como lo he dicho desde el principio, lo que no podemos es especular, siempre nuestro gobierno ha estado sustentado en bases técnicas y científicas y en este caso hay que esperar el dictamen", dijo.

Al preguntarle sobre la respuesta de Alejandro Romano, el abogado defensor de Enrique Horcasitas, que en entrevista con EL UNIVERSAL expuso que la sobrecarga a la que fue sometida en 2015 la estructura de la Línea 12 del Metro, a la altura de la estación Olivos, como parte del programa de mantenimiento, provocó una deformación que rebasó los límites del material con que se fabricaron las trabes, Sheinbaum Pardo, comentó que esperará a los resultados del dictamen.

"Vamos a esperar a que esté el dictamen, no vamos a especular absolutamente nada sobre la caída de la trabe de la Línea 12 y hay técnicos muy especializados que están haciendo el dictamen de esta empresa internacional, hay técnicos de distintos lugares del mundo y lo que estamos esperando es que lleguen a una primera conclusión, que esperamos esté la próxima semana", comentó.

Recordó que son tres etapas del dictamen, pero la primera etapa de la causa de la tragedia de la Línea 12, particularmente de la caída de la trabe, estará la próxima semana.

--En 2015 se sobrecargó estructura de Línea 12 del Metro: estudio

Según un estudio de ingeniería que realizó el bufete Colinas de Buena, se precisó que esa situación pudo ser la causante de la caída del Metro, que dejó un saldo de 26 personas muertas y más de 80 lesionadas.

"Debido a esta situación, las tres trabes deformadas únicamente sirvieron de cimbra.

"Después del sismo del 19 de septiembre de 2017 se presentaron una serie de daños a este sistema estructural [del Metro]", precisa el documento en poder de EL UNIVERSAL.