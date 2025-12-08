Trágico fallecimiento de un hombre en la estación Chabacano del Metro de CDMX
El Sistema de Transporte Colectivo reporta el lamentable fallecimiento de un pasajero en la estación Chabacano. Se sospecha un posible infarto como causa de la muerte.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana de lunes, un hombre de 60 años de edad se desvaneció y murió en los andenes de la estación Chabacano de la línea 2 del Metro.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) lamentó el fallecimiento y reportó que el incidente se suscitó alrededor de las 6:30 horas de este lunes.
Agregó que se solicitaron primeros auxilios. "Lamentablemente, falleció", indicó el sistema a este diario.
Se estima que el pasajero pudo fallecer debido a un infarto.
