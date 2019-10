"Transportistas serán atendidos en Segob", afirma AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que los transportistas que este martes bloquean varias carreteras de entrada a la Ciudad de México y los accesos a la Cámara de Diputados, serán recibidos por personal de la Secretaría de Gobernación.

En su conferencia de prensa matutina, recomendó que en sus protestas "no afecten a terceros", y afirmó que serán recibidos por la secretaria Olga Sánchez Cordero; aunque fuentes de la dependencia informaron que serán recibidos por el subsecretario Ricardo Peralta.

"Son atendibles sus peticiones, nosotros tenemos el deber y la obligación de escucharlos, de atenderlos. He dado instrucciones desde temprano, desde la reunión de gabinete que los busquen.

"Tengo el informe de que han estado hablando con el comandante de la Guardia Nacional, en el caso de la inseguridad en carreteras. Pero los van a recibir en Gobernación, la secretaria Olga Sánchez los va a recibir para atenderlos en todos sus planteamientos", dijo.

A los líderes transportistas, el presidente también les pidió recordar que "ahora el gobierno es libre" y que "no está sometido a ningún grupo de interés creado". En ese sentido, se comprometió a mantener "un diálogo con compromiso, no nada más para salir del paso".

"El gobierno está encargado y tiene la encomienda de hacer justicia. Que nos tengan confianza", añadió.