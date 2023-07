Tras 2024, AMLO "no pasará silenciosamente a segundo plano": reporte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, "no pasará silenciosamente a un segundo plano, si su candidato es derrotado" en 2024, indica un reporte del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales titulado "Después de AMLO: Perspectivas económicas, políticas y de seguridad para México en 2024".

"Su base de seguidores es lo bastante grande y leal para permitirle tener una influencia sustancial", agrega el informe en sus conclusiones.

Indica que "el sucesor de AMLO, independientemente de quién sea, probablemente se apoyará en unidades militares y de gendarmería para controlar grupos criminales cada vez más sofisticados y mejor equipados".

Menciona que "especialmente con la instalación de los militares en los roles del desarrollo de economía e infraestructura puede crear fuerzas que sean saboteadores para un candidato de la oposición que busque revertir las políticas de la era de AMLO".

"Si AMLO logra en 2024 colocar al sucesor que tiene designado puede que haya cambios en ciertas políticas, pero las grandes líneas de su agenda se mantendrán intactas, lo que consolidará el rol de Morena como actor institucional en la política mexicana", agrega el documento de Ryan C. Berg, Sara Fattori y Henry Ziemer.

También indican que "en resumen, México en 2024 parece económicamente estancado a pesar de la oportunidad única en una generación que presenta el nearshoring. "La nación está débil y debilitada en su lucha contra los cárteles despiadados y en expansión y cojeando más que corriendo mientras las instituciones democráticas continúan sufriendo ataques debilitantes.

"En general, el México de 2024 parece mucho más golpeado y magullado que el México del que AMLO tomó las riendas en 2018", agregan en el documento del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Indican que "EU y México seguirán dependiendo uno del otro... a pesar de los cambios en la administración".

Mencionan en el reporte que "el desarrollo económico puede fomentarse a través de los esfuerzos para cumplir con los compromisos de alto nivel".

Además, "la cooperación en materia de seguridad no debe centrarse en llamamiento descarados para ataques aéreos contra los cárteles e invasiones, sino en aprovechar años de progreso para forjar relaciones prácticas y profesionales con la policía, los fiscales, las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia mexicanos.

"En particular, mejorar el intercambio de inteligencia entre las agencias relevantes resultará crucial si México quiere ayudar a detener el flujo de narcóticos ilícitos y EU a detener "río de hierro" de armas de fuego que fortalece a los narcotraficantes en ambos lados de la frontera".

Mencionan en el reporte que "EU y la comunidad internacional deben seguir dando la voz de alarma sobre las políticas que buscan corroer la democracia mexicana, con mucha atención a la observación internacional de las elecciones presidenciales de 2024".