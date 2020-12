Tras 24 años, Roberto Carlos se reúne con su madre en Tamaulipas

El abrazo fue largo y emotivo. Luego de 24 años de no verlo, la señora Esperanza Martínez, de Calvillo, Aguascalientes, volvió a abrazar a su hijo Roberto Carlos Salas, en la Casa Hogar "San Pedro", en el municipio de Altamira. Al abrazo también se unieron don Roberto Salas y un hermano.

Hubo lágrimas de alegría, "estoy muy feliz, mi corazón me decía que estaba vivo", expresó la mamá.

Minutos después la señora Esperanza relató que son originarios de Calvillo, Aguascalientes, de donde hace 24 años Roberto Carlos viajó a Estados Unidos donde trabajó con su papá.

"Se fue mi esposo pa'l norte y como es muy apegado a él, le dijo que se lo llevaba. Al año se lo llevó y estuvo allá trabajando. Luego se fue con una hija mía que vive en Chicago, y de ahí se fue y ya no supimos nada", narró.

Algunos amigos de la familia les dijeron que lo habían visto en Colorado, pero que le gritaban y él se escondía, "también mi hija lo reportaba en radio".

Don Roberto Salas coincidió con la forma en que dejaron de saber de su hijo, "hace unos 12 años que no lo veía. Yo estaba en Estados Unidos y él estaba allá conmigo. Un día se salió y ya no regresó a la casa y hasta ahorita lo vuelvo a ver. Yo lo buscaba y nunca lo volví a ver".

El reencuentro tuvo su origen en la publicación de un noticiero, en donde se informó la situación de personas residentes en la Casa Hogar "San Pedro", en Altamira, que es para pacientes con trastornos mentales.

Alguien pudo reconocer a Roberto Carlos y la información llegó hasta sus familiares. También comenzó una serie de acciones de parte del Sistema DIF de Calvillo y de las autoridades de Tamaulipas, desde el pasado 27 de noviembre.

El sub procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema DIF Tamaulipas, Alberto Martínez, explicó que recibieron la instrucción de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, para atender el caso.

"En coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) se hicieron pruebas biométricas (el 3 de diciembre) a los residentes de la Casa Hogar y se tomó una muestra genética del ADN de Carlos así como de otros beneficiarios para poder hacer el cotejo con la familia", agregó el funcionario.

El 10 de diciembre se trasladaron a Tamaulipas, la señora Esperanza Martínez y otro de sus hijos, José de Jesús Salas, a quienes también se les tomaron muestras en la Fiscalía.

"Una vez que se obtuvieron los resultados, los cuales fueron positivos, el Sistema DIF a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, niños, adolescentes y familia se avocó a lograr la reintegración a hacer el traslado de la familia a Altamira y este miércoles el DIF estará trasladando a Carlos y a su familia hasta Aguascalientes", especificó Alberto Martínez.

Y agregó: "No hay ningún costo para los familiares, la indicación fue que todos los gastos que se originaran corrieran a cargo del DIF Tamaulipas. Ellos se trasladarán en un vehículo del DIF, con personal, para que ellos no gasten absolutamente nada. Se les dio alojamiento, se les brindó la alimentación y se han atendido todas sus necesidades".

La señora Esperanza confirmó esta situación y agradeció a todas autoridades que les brindaron el apoyo, como el DIF de Calvillo, que la ayudó para hacer el viaje y el DIF de Tamaulipas por todas las atenciones.

"A la señora Mariana muchas gracias, Dios se lo pague, no tengo palabras solo que Dios se los ha de pagar. En ratos yo solo decía, quien sabe si lo vuelva a ver o no", expresó.

Actualmente su hijo tiene 37 años de edad y padece de sus facultades mentales, pero tanto ella como el papá, aseguraron que ahora que están felices y le brindarán todo el cariño.

"Es una sorpresa, a la vez gusto, y tristeza por el estado en que lo encontramos. Trataremos de darle buena atención a ver si se compone un poco. Nos iremos contentos a casa", dijo don Roberto.

Según la información que proporcionó el DIF Tamaulipas, este miércoles Roberto Carlos ya viaja con su familia, en un vehículo de la institución, con destino a su natal Calvillo, Aguascalientes.