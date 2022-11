Tras 4 días de plantón, director del IPN se reúne con estudiantes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Después de cuatro días de permanecer en plantón, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, se presentó ante los estudiantes que acampaban afuera del inmueble donde despacha el funcionario, a quienes les aseguró que no habría represalias en su contra.

"Esto es fundamental. Eso no va a suceder, nada de represalias, las manifestaciones, lo que ustedes quieran manifestar, quieran decirnos, sabemos que es muy válido, sabemos que son necesidades que se han tenido, no de ahorita, sino de hace 5 años, 10, 20, 30 años en algunas de las instituciones, en algunas de las escuelas que ustedes representan".

Acompañado por varios directivos politécnicos, Reyes Sandoval se reunió con algunos jóvenes de educación superior, y ambas partes se comprometieron a comenzar las negociaciones de manera formal el próximo en la dirección general del IPN.

Un estudiante que dijo llamarse Ian le entregó a Reyes Sandoval un plan de seguimiento y procedimiento con base en la respuesta del pliego petitorio general, integrado por 10 ejes temáticos, que tienen que ver con la seguridad, infraestructura, laboratorios y material de apoyo, violencia de género, presupuesto, innovación educativa y centros de apoyos estudiantiles.

"No es una carta mágica de peticiones, es una solicitud de darle un procedimiento y un seguimiento en donde se involucre al estudiantado en la resolución de los mismos problemas que nosotros hemos ido identificando y que se han acumulado, y prueba de ello es el hecho de que hay escuelas incluso con tomas de instalaciones y que también estamos muy ávidos en poder regresar a tomar nuestras clases porque somos estudiantes que estamos muy tristes de tener que estar aquí en lugar de estar en nuestras aulas", señaló el joven.

En tanto, Reyes Sandoval dijo que en el IPN ha existido disposición para dialogar con la comunidad estudiantil.

"Como ustedes saben, nosotros hemos estado siempre dialogando, siempre dando la cara con los estudiantes, esa es nuestra convicción", dijo.