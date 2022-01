Tras amenazas, restaurantero clama ayuda en Guerrero

Desde la tarde de este jueves, la fachada de la taquería Chely, ubicada sobre la Costera Miguel Alemán, en Acapulco, está tapada por dos lonas que anuncian su cierre.

"Nos quisieron matar a mí y a mi familia grupos que operan en esta área, ya que he trabajado durante 20 años honradamente y por culpa de estos delincuentes me veo en la necesidad de cerrar mi negocio por miedo, sin que la autoridad haga algo al respecto", se lee en las dos lonas.

"Ayúdenme, por favor", clama el comerciante a la presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez; a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y al presidente, Andrés Manuel López Obrador, los tres de Morena.

"Ayúdenme, ya que este negocio es el sustento de varias familias, ojalá pongan atención las autoridades correspondientes y nos dejen trabajar en paz", termina el mensaje de la lona.

La taquería está ubicada en el barrio de La Candelaria, frente a la playa Tlacopanocha. Su dueño es identificado como José.

El 23 de enero, hombres armados dispararon contra la taquería, pero José repelió el ataque. No hubo muertos, tampoco heridos, sólo algunos daños materiales.

José no corrió el riesgo y mejor cerró su negocio, y por ahora, su regreso es incierto.

Los empresarios y comerciantes en Acapulco saben que son demasiado vulnerables ante los criminales, y en estos momentos, no hay autoridad que haga algo por protegerlos.

La Costera Miguel Alemán desde hace meses se convirtió en un territorio en disputa. Los asesinatos, las desapariciones y las balaceras cada vez son más.

Tras el fin de la temporada vacacional de fin de año, empresarios y comerciantes denunciaron que distintas bandas criminales intensificaron las extorsiones.

En noviembre, la gobernadora y la Marina anunciaron la operación Refuerzo 2021. Llegaron al puerto 100 marinos, pero sin patrullas.

La alcaldesa de Acapulco reconoció que su policía está desmantelada: "Qué hago con cuatro camionetas, y casi 900 policías, muchos de ellos, por la edad, a veces por la condición de salud, no se les puede mandar a un operativo porque corren peligro".