Tras caso Robles, ministro propondrá invalidar prisión preventiva

A-AA+

El ministro Luis María Aguilar Morales propondrá al pleno de la Suprema Corte de la Justicia Nación (SCJN) declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En su proyecto de sentencia, derivado de las acciones de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de senadores en 2019, contra las reformas al mencionado artículo, para que en los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con comprobantes fiscales, proceda la prisión oficiosa, Aguilar Morales deja a los operadores jurídicos (jueces, magistrados) competentes decidir y resolver que caso amerita la privación de la libertad de un procesado.

Para Aguilar Morales la prisión preventiva es una medida cautelar que implica la privación de la libertad durante el desarrollo de un procedimiento penal, por lo que constituye una restricción a los derechos de libertad personal y a la presunción de inocencia.

Recordó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios relevantes en los que ha interpretado restrictivamente a la prisión preventiva impuesta oficiosamente.

"La prisión preventiva no debe convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, como lo hace la regla que prevé la prisión preventiva oficiosa", señala Aguilar Morales.

Y añade: "La prisión preventiva bajo una visión de regla general implica su imposición de inicio y por la sola circunstancia de que el proceso se siga por un delito que amerite pena privativa de libertad, en el que el imputado sólo pude recobrar su libertad a través de la figura jurídica de libertad provisional bajo caución, que se estableció como una garantía de todo inculpado en la fracción I del artículo 20 constitucional, en los casos en que no se trate de un delito calificado como grave por la ley".?El caso Rosario Robles

Luego de su paso en el gabinete de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles enfrentó acusaciones por el desvío de programas sociales para favorecer al PRI.

Fue durante su gestión en Desarrollo Social, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que aparecieron estrategias de simulación de servicios con triangulación de recursos entre universidades estatales y empresas privadas. La misma estrategia se habría realizado en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que encabezó Robles en 2015, y hasta que concluyó el mandato de Peña, en diciembre de 2018, lo que la tuvo hasta el 19 de agosto en prisión preventiva.

Fue justamente este viernes pasado cuando el Juez de Control determinó sustituirle la prisión preventiva justificada e imponerle las medidas cautelares de prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la FGR y la presentación periódica ante esta Institución.

Luego de 3 años en las rejas Robles escribió: "Me presenté sin rehuirle a la justicia, señalé que estaba dispuesta a comparecer ante las autoridades porque el que nada debe nada teme, pero que tenía derecho a seguir mi proceso en libertad". Y agregó: "lo que significa que a las personas en prisión preventiva se les tenga en una cárcel, violando con ello su presunción de inocencia, por la estigmatización que representa".