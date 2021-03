Tras confusión, ya se aplica vacuna antiCovid en Pachuca

Adultos mayores de Pachuca, Hidalgo que no fueron registrados en la plataforma Mi Vacuna del gobierno federal, reciben este fin de semana un turno que les permitirá acceder a la inoculación que se realizará la próxima semana a 40 mil personas mayor de 60 años.

Ayer viernes, luego de la confusión generada en esta ciudad, debido a la falta de coordinación entre autoridades estatales y federales en la logística, que provocaron que cientos de personas se formaran desde las 07:00 horas para obtener este día un turno, finalmente la confusión fue aclarada.

Lo anterior debido a que mientras la Secretaría de Salud del estado señalaba que se debía sacar un turno para tener día y hora de la vacuna, la delegación del Bienestar afirmaba que únicamente con el registro de la plataforma.

La confusión llevó a los funcionarios del Bienestar encabezados por el superdelegado Abraham Mendoza, a aclarar a los ciudadanos que no era necesario formarse y posteriormente emitieron un calendario donde se especifica día y hora en que los adultos que cuentan con su folio pueden acudir a las instalaciones de la feria donde se aplicará la vacuna.

Sin embargo, la situación generó molestia entre los ciudadanos que lamentan que en esta situación los adultos se convierten en rehenes.

Para los habitantes de la capital del estado de Hidalgo se les aplicará la vacuna de Pfizer. Y solo los que no estaban registrados con antelación reciben este fin de semana un turno

En Hidalgo se tienen ya 35 mil casos acumulados de Covid-19 y cinco mil 502 decesos. Pachuca es la ciudad más afectada por los contagios.