Tras críticas de Alfaro, cancillería responde que Ebrard fue invitado

Luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticara que Marcelo Ebrard fue a Tonalá a entregar calentadores solares de agua, la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió que el canciller fue invitado a ese evento.

De manera oficial, el Ayuntamiento de Tonalá había explicado que los calentadores entregados a personas en situación de pobreza fueron financiados por el Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile, por lo que correspondía a Ebrard estar en tal evento.

"No puedo entender con claridad qué tiene que ver su función pública con entregar calentadores solares y no estaré presente", había dicho al gobernador Alfaro.

No obstante, la cancillería informa que en el evento estuvo presente Bárbara Casillas, coordinadora de Desarrollo Social del gobierno estatal, quien acudió en representación del propio gobernador Alfaro, a quien se le invitó. En un comunicado, Relaciones Exteriores detalla que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y su par en Chile, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid), determinaron dirigir el apoyo a cuatro municipios de Jalisco para fortalecer sus programas locales de consumo y ahorro de energía.

Ebrard explicó que el uso de calentadores permite ahorrar gas y evita el desperdicio de agua, por lo que agradeció al Gobierno de Chile. En total, se distribuirán 880 calentadores, 630 en Tonalá, 100 en Zapotlanejo, 75 en Encarnación de Díaz y 75 en San Diego de Alejandría.

Además del canciller y la representante de Alfaro, participaron la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado; la directora ejecutiva de la Amexcid, Laura Elena Carrill, así como el encargado de Negocios de la Embajada de Chile, Jorge Vidal Rodríguez.

También el alcalde de Tonalá, Sergio Armando Chávez; el alcalde de Encarnación de Díaz, Gilberto Antonio Palomar, y el alcalde de San Diego de Alejandría, José de Jesús Sánchez.