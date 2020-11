Tras explosión en vecindad, alcaldía sustituirá más de 500 cristales en casas

El alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, informó que trabajan en la sustitución de más de 500 cristales de las ventanas de los hogares que resultaron dañados por la explosión que ocurrió el pasado viernes, en el predio de Panaderos 56, colonia Morelos.

"Debido a que la explosión tuvo una fuerte onda expansiva, muchos hogares cercanos al predio resultaron con los cristales dañados en sus ventanas, por lo que nos dimos a la tarea de recorrer toda la zona para cuantificar cuántos vecinos tuvieron este problema y hasta ahora tenemos un censo de 509 cristales de ventanas", informó.

Además, dio a conocer que fue tan fuerte la explosión, que incluso en algunos hogares no sólo se cambiaron el vidrio, sino también el ventanal y además las cortinas de algunos locales comerciales también resultaron dañados, por lo que también, dijo, se van a reparar.

El edil señaló que, respetando el área restringida por las autoridades correspondientes, trabajadores de la Dirección General de Servicios Urbanos limpiaron y recogieron escombros en las inmediaciones del predio

"Desde que ocurrió la explosión, mi gobierno ha estado ayudando a las personas y hogares afectados. Ayer me reuní con todas las personas afectadas del predio, me puse a sus órdenes y les ofrecí todo el apoyo de la alcaldía, de hecho en las próximas horas les vamos a entregar despensas y algunos medicamentos que requieran", detalló.

En ese sentido, Moreno Rivera puso a disposición de las familias y personas damnificadas dos albergues, el primero se encuentra ubicado en la Casa Hogar "Arcelia Nuto de Villamichel", en la colonia Jardin Balbuena y el segundo en la calle 7, colonia Cuchilla Pantitlán, donde se cuenta con comida, dormitorios, regaderas y todo lo necesario para que puedan pernoctar y desarrollar sus actividades.

El alcalde señaló que si las personas damnificadas cuentan con un animal de compañía –perro o gato- y no tienen dónde dejarlo, lo pueden alojar temporalmente en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía, que está ubicado a un costado del Metro San Lázaro, donde recibirán alimentos, revisión médica veterinaria y los cuidados que requiera.