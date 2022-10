Tras haber sido plantados, trabajadores del INBAL cierran Reforma en CDMX

A-AA+

Alrededor de 60 personas, que conforman las representaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (SINAT-INBAL) 227 y la sección III-22 del SINAC (Sindicato Nacional de Cultura), cerraron desde las 10:30 horas las dos rutas de avenida Reforma y la incorporación de Juárez a Reforma en protestas porque fueron plantados por el subdirector general de administración, Pedro Fuentes Burgos, ante quien plantearían una serie de exigencias concretas centradas en el cumplimiento de acuerdos bilaterales.

La justificación es que Fuentes Burgos no pudo presentarse a la junta, programada para este lunes a las 13:00, por motivos de salud. Aunque la cita fue reprogramada para este martes, sin hora específica, volvió a ser cancelada.

"Ya pedimos que él venga con nosotros aquí para tener un diálogo. Evidentemente sería un diálogo cordial y con respeto, pero lamentablemente tenemos que llegar a estas situaciones para ser escuchados", dijo, en entrevista Carmen Cortina, representante del SINAT-INBAL 227.

"Empezamos a las 6:00 horas con el cierre de oficinas, evidentemente esperando algún acercamiento por parte de las autoridades y no fue así, por eso hicimos el cierre de vialidades". Nos hicieron una llamada donde se especificó que la junta sería a las 16:00 horas, propuesta rechazada "porque ni siquiera hemos escuchado a Fuentes Burgos, todo sería a través del director de asuntos laborales, Darío Montiel".

Las peticiones sindicales son el cumplimiento de las minutas que se firmaron previamente con Fuentes Burgos: "En la Dirección de Asuntos Laborales se está beneficiando a una persona que no trabajó durante la pandemia y se está dejando fuera a una persona que todo el tiempo estuvo trabajando al 100%".

Cortina precisó que también se está a la espera del otorgamiento de la ropa de trabajo correspondiente a 2022. "Hay una negativa por parte de ellos hacia esta prestación. Ya se nos dijo que no se va a cumplir cabalmente con la ropa de este año. El argumento principal es el déficit que tiene la dependencia".

Y se está exigiendo "no desmantelar los espacios laborales y no desalojar los talleres de la Santa Veracruz. Los compañeros de los talleres de servicios generales de apoyo técnico del INBAL —carpintería, cerrajería, pintura—, que ocupan el anexo de Bellas Artes, ubicado en el anexo de la Santa Veracruz, los dos terrenos que están en esquina con Hidalgo y Eje Central, a espaldas del Palacio de Bellas Artes y que antes fueron propiedad del Senado de la República. Funciona como estacionamiento para trabajadores y músicos que dan conciertos. En el pasado se les dijo que eran inamovibles del espacio de trabajo. Pretenden mandarnos a un edificio que tiene dos departamentos en la calle Sadi Carnot, a un costado del Monumento a la Madre".

De no reunirnos con Fuentes Burgos, las dos representaciones sindicales evaluarán la continuidad del plantón, con la posibilidad de convertirlo en una huelga indeterminada.