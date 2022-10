Tras "hackeo" a Sedena, diputados aprueban citar a Cresencio Sandoval

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Las y los integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados, aprobaron llamar a una reunión de trabajo al Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González.

Lo anterior, para que informe sobre los alcances y riesgos reales de lo que se vulneró.

"No fue cualquier cosa, se 'hackearon' más de 6 terabytes de información, lo que es equivalente de miles de correos e información de suma importancia que tiene que ver con la seguridad nacional de este país. Solo por poner un ejemplo, en los Panamá Papers se 'hackearon' 2.6 terabytes de información, entonces esta fue mucha más información que fue vulnerada, creo que este es el ciberataque más fuerte que se ha sufrido en el país, y que triste y desgraciadamente no sabemos en manos de quién pueda estar en este momento", detalló en sesión ordinaria, el diputado de MC, Sergio Barrera Sepúlveda, Secretario de la Comisión.

Al respecto, la diputada Juanita Guerra, de Morena, detalló que más que una comparecencia, se tratará de una reunión de trabajo para consultar en qué puede ayudar la Cámara de Diputados a la Sedena.

"Para trabajar desde el legislativo en materia de ciberseguridad. Hay instalaciones estratégicas que debemos de proteger, hoy la Guardia Nacional tiene instalaciones estratégicas que, como la Cámara de Diputados, pueden ser vulnerables. Yo llamo a las Comisiones a que ya dictaminen todas esas iniciativas que se han presentado en materia de ciberseguridad, es un tema que debe ser prioridad y debemos trabajar para darle esa certeza jurídica a las instituciones", expuso.

En su oportunidad, la diputada panista, Margarita Zavala, llamó a revisar el presupuesto y cuántos recursos se están destinando al tema de seguridad digital; "su vulneración pone en riesgo muchas cosas de la Sedena como operativos, acciones estrategias, entonces sí deberíamos revisar el presupuesto y dotar de recursos suficientes para esta tarea".

En la misma línea, Octavio Huerta, del PAN, dijo que "es momento de cerrar filas con la Sedena".

"Estamos completamente en desacuerdo en las tareas que le están asignando desde la Federación, pero esa es otra cosa, se trata de la seguridad nacional y debemos reunirnos con ellos para ver cómo los ayudamos y los fortalecemos en sus misiones constitucionales y legales", indicó.

Finalmente, el Presidente de la Comisión, Ricardo Villarreal, explicó que se enviará la invitación al Secretario Sandoval González, así como a otras autoridades de la dependencia, para definir la fecha del encuentro.

"Para que platiquemos sobre su presupuesto y la manera de fortalecerlos, estamos convencidos en que no solo en la Sedena, sino en otros órdenes, faltan muchos recursos en esta materia, es un tema que cada vez será más vigente en la agenda nacional, el tema está más vigente que nunca y requiere presupuesto porque tiene que ver con la seguridad nacional del país", concluyó.