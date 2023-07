Tras más de 1 año desaparecida, inicia búsqueda de campo de Cassandra

A-AA+

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., julio 18 (EL UNIVERSAL).- Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), acompañadas de madres de hijos desaparecidos y víctimas de feminicidio, iniciaron este martes en el municipio de Berriozábal la búsqueda de campo de Cassandra Isabel Arias Torres raptada el 17 de diciembre de 2022 en ese municipio del centro de Chiapas, informó Isabel Torres, madre la joven de 18 años.

Isabel indicó a periodistas que "hoy 18 julio se hará la búsqueda de campo donde, mediante una llamada anónima, me dijeron que por aquí habían dejado tirada muerta a mi hija".

Las pesquisas de campo, enfatizó, son resultado de las marchas y manifestaciones realizadas para exigir a la Fiscalía General "que hiciera la búsqueda de campo, que yo no quería que mi hija fuera una carpeta de investigación, de escritorio nada más, eso se ha logrado ahorita con esas marchas".

Por la mañana, decenas de agentes ministeriales acudieron a Berriozábal, vecino de Tuxtla Gutiérrez. "Vino la Fiscalía, van a realizar la búsqueda; ellos (los agentes) están en la parte de atrás. Se van a hacer dos grupos", explicó la madre buscadora.

"Nosotras como madres en resistencia nos vamos a dividir para acompañar a los dos grupos y ver que ellos estén haciendo la búsqueda, su trabajo como debe ser", afirmó Isabel.

Detalló que el despliegue de búsqueda será en dos predios porque en la parte de atrás hay un río, y toda esa parte se va a buscar. "Ya hay drones, trajeron geo radar, picos, palas, varillas para ver si hay alguna tierra removida y buscar".

Lo que quiere decir, expresó, que "vamos a estar al pendiente de que se hagan los protocolos como debe ser, pendientes de que la Fiscalía haga su trabajo".

Torres precisó que para esta zona no le han dicho cuántos días se extenderán las labores ya que el predio es muy grande, "el campo es muy grande veremos a qué hora terminaremos hoy Imagino que aquí nos tomara la tarde".

La búsqueda oficial de campo de Cassandra Isabel inició después de 12 días de protestas y bloqueos de calles en Tuxtla Gutiérrez de Las Madres en Resistencia.

Las protestas "no pararán, simplemente no van a ser tan seguidas, sino en diferentes municipios. Nos moveremos en otros lados, donde igual, mediante llamadas anónimas, nos han dicho que puede estar en otros lugares mi hija y ya no esté donde exactamente dijeron".

Sin embargo, "haremos búsqueda en diferentes puntos, en diferentes municipios. Y como ya estuvimos en Tuxtla nosotras seguiremos buscando", afirmó la entrevistada.

Cassandra Isabel, madre de un niño de 4 años, fue "levantada" el 17 de diciembre por un grupo de hombres armados. "Unos 20 o 30, que se presentaron como agentes policíacos, con camionetas blancas y chalecos tácticos que decían Fiscalía General del Estado", recuerda la madre.

En las labores de investigación directa se involucraron además Leticia Vázquez, madre de Edwin Alejandro Delgado Vázquez, un joven de 26 años raptado por hombres armados en una camioneta blanca de su centro de trabajo en Tuxtla Gutiérrez, el 2 de diciembre de 2022.

Estuvieron además Maricruz Velasco Nájera, madre de Karla Yesenia Gómez Velasco, asesinada en julio de 2018 en una colonia de la capital de Chiapas; Adriana Gómez Martínez, madre de la menor Jade Guadalupe hallada muerta el 14 de enero de 2020 dentro de las instalaciones del Instituto del Deporte de Chiapas.

En la búsqueda de este martes acudió también Flor Emilia Alcazar Coutiño, madre de Paola Ocampo Alcazar, localizada muerta dentro de una cisterna de una escuela primaria en Tuxtla Gutiérrez.