Tras riña, expolicía mata a su esposa y se suicida en Hermosillo

A-AA+

HERMOSILLO, Son., noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Tras una presunta riña, un ex policía asesinó a su esposa con una metralleta AK-47 y después se quitó la vida en la costa de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en el Poblado Miguel Alemán.

El esposo, Luis Enrique, de 38 años, citó a su aún esposa para platicar, estaban separados desde agosto, pero la privó de la vida con un arma de fuego AK-47, posteriormente se suicidó dejando en la orfandad a tres hijos, de 17, 13 y 5 años de edad, reveló la Fiscal General en el Estado.

El feminicida mantenía en su mano un artefacto explosivo (granada) por lo que se requirió la presencia de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), elementos de la Guardia Nacional y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) resguardaron el perímetro de la vivienda.

Ante estos lamentables hechos, la Secretaría de Seguridad Pública solicitó con urgencia que las personas víctimas o que conozcan de un caso de violencia, se comuniquen de inmediato a 9-1-1 donde personal capacitado los atenderá y dará seguimiento del caso.

La dependencia confirmó que el hombre causó baja de la Policía Estatal en 2017.

En primeras entrevistas, familiares declararon que la pareja estaba separada desde agosto por violencia familiar no denunciada y consumo de drogas por parte del agresor.

Quienes violentan al interior de los hogares, en la mayoría de los casos cometen otros delitos en sus comunidades, externó la dependencia.

"La SSP y el Gobierno de Sonora condena todos los actos de violencia familiar y de género y seguirá trabajando incansablemente por establecer y mejorar protocolos de actuación para proteger a las víctimas".

Hoy es obligatorio que todos los policías cuenten con la acreditación en protocolos de actuación en violencia familiar y de género. Este tipo de violencia siempre escala, por lo que la denuncia es fundamental, recomendó.

Llama Fiscalía a erradicar la violencia familiar

Para erradicar la violencia familiar, toda persona puede hacer la denuncia, anónima al 9-1-1 o presencial en la Fiscalía de Sonora, ya que es un delito que se sigue de oficio, señaló Claudia Indira Contreras Córdova.

"Significa que cualquier persona, no solamente la familia, los vecinos, maestros, cualquier persona dar conocimiento de hechos que pudieran estar ocurriendo al interior de un hogar para poder evitar que el delito se siga cometiendo o se convierta en uno mayor", apuntó la Fiscal General.

La violencia contra las mujeres corresponde a todas y a todos, resaltó, cuando se tiene conocimiento que una persona, una mujer, niña o niño esté sufriendo una situación de violencia se puede llamar al 9-1-1 de manera anónima o bien presentar la denuncia en la Fiscalía.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) tuvo conocimiento del feminicidio de Anahí, de 31 años, la noche del lunes 28 de noviembre en un domicilio ubicado en el Poblado Miguel Alemán, Costa de Hermosillo.

"Seguimos investigando esta situación, los niños por supuesto que van a recibir la atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres y una atención integral de parte de todas las instituciones gubernamentales", mencionó Contreras Córdova.

En 2022, suman cuatro hombres que se han suicidado tras matar a sus esposas

El 31 de marzo, alrededor de las 18.50 horas, se reportó una agresión en la Avenida Tabasco entre la Calle 40 y 41 de la colonia México, en San Luis Río Colorado.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), el hombre de 56 años tras una discusión con su ex pareja, le disparó a su esposa, hirió a su ex suegra y después se quitó la vida de un balazo en la cabeza.

El feminicida era empleado de una empresa de seguridad privada; el ataque ocurrió luego de sostener una discusión con su ex pareja en el interior de la vivienda ubicada en la ciudad de San Luis Río Colorado.

En el ejido Uvalama del municipio de Álamos, el pasado 3 de mayo, luego de intentar llevarse a la fuerza a su ex pareja y no lograrlo, un hombre la privó de la vida al dispararle con un arma de fuego.

Al cometer el feminicidio a bordo de un vehículo, huyó de la persecución policiaca por un camino de terracería.

A las 15:30 horas, se tuvo un reporte de que en ese ejido se encontraba el cuerpo sin vida de una persona en aparente suicidio, con un arma calibre 9 milímetros cerca de su mano.

La mañana del domingo 5 de junio fueron encontradas sin vida dos personas en el interior de una vivienda de la colonia Villa Sonora, en Nogales.

El hombre de 52 años disparó contra su esposa.

La mujer fue localizada en un sillón individual sin lesiones a simple vista y presuntamente sin pulso, arribaron al lugar paramédicos de Cruz Roja, quienes al brindarle los primeros auxilios, notaron una lesión en el tórax, a la altura del seno izquierdo, sin signos vitales.

Otro caso, sucedió en Hermosillo, donde un ex militar, privó de la vida a su esposa con arma blanca, frente a su hija de 20 años de edad.

Después de cometer el feminicidio, Óscar Melchor, de 54, murió tras dispararse en la sien.

Los hechos ocurrieron en el interior de una vivienda en la colonia Villas del Real, al norponiente de Hermosillo.